夏季开胃美食，试试茴香

连日高温，热得很多人吃冰激凌、西瓜来解暑，但这些东西毕竟是一时之爽，吃多了对肠胃不好。而且中医提倡“春夏养阳”，夏季吃太多寒凉食物会伤人体阳气，而适当食用些温性的食物有助于温养人体的阳气。广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任医师唐梁向大家推荐夏季吃茴香菜和小茴香，一方面可以温养阳气，另一方面可以改善胃口，最适合夏季脾虚胃纳不佳的人食用了。

【小茴香】

小茴香，是茴香的种实，是调味品，也是中药，其性味辛温，归肝、肾、脾、胃经；有温肝肾、理气和胃、散寒止痛的作用，对寒湿、气滞引起的子宫虚寒、腰背冷痛、肚腹胀满、大便溏稀及疝气等有很好的疗效。但阴虚火旺、湿热内蕴、热毒盛者禁服茴香。

食疗方推荐：茴香豆

材料：新鲜蚕豆250克，小茴香1小撮，八角1枚，花椒1克，干辣椒2支（切小段），桂皮1小段，盐少许，水适量；

做法：将蚕豆洗净，把上述材料放入锅中，用大火将水烧至微沸，再转小火煮制约8分钟后离火，让蚕豆浸泡在汤汁中约30分钟使其入味即可食用。

功效：开胃健脾。中医认为蚕豆性平味甘，具有益胃、利湿消肿、止血解毒的功效。用茴香等材料烹饪后更加促进食欲。G6PD缺乏症（蚕豆病）者不宜。

【茴香菜】

茴香菜含有丰富的维生素B1、B2、C、PP、胡萝卜素以及纤维素，导致它具有特殊的香辛气味的是茴香油，可以刺激肠胃的神经血管，增加胃肠蠕动，排除积存的气体，而达到健胃理气的作用。茴香菜属于含钠很高的蔬菜，用茴香做馅应该少放盐，高血压、肾脏病不宜多食。

食疗方推荐：茴香饺子

材料：茴香菜、猪肉馅、葱、姜、盐、芝麻油、生抽、饺子皮、水、色拉油。

做法：茴香菜洗净后先沥干水分，将葱姜剁碎后放入肉馅里。在肉馅里调入适量的盐、生抽，再用烧热的色拉油泼香，拌匀之前放入芝麻油，顺一个方向，搅拌均匀。将沥干水后的茴香菜切碎，放入肉馅里。用筷子将馅搅拌均匀。然后开始包饺子煮食或蒸食即可。