夏季小药茶，解暑又治病

中国药膳研究会副会长 荆志伟

编者的话：夏至正值暑气当令，气温炎热，喝茶无疑是解暑止渴的好方法。夏季喝什么茶既能清鲜爽口、解渴消暑，又能适合自身体质、解决各种小问题呢？本期，专家就为大家介绍几种夏季饮用的小药茶。

吃坏肚子，姜茶乌梅饮

做法：将生姜10克、乌梅肉30克切碎，和绿茶6克放入保温杯中，以沸水冲泡，盖严盖子，温浸半小时，再加红糖少量。稍放一会，趁热一次喝下，每日3次。

功效：姜茶乌梅饮出自元代医学家危亦林编撰的经典医籍《世医得效方》。该茶饮方能清热生津、止痢消食、温中，用于夏季各种饮食不洁或不节引起的腹泻、痢疾等。

生姜性属辛、微温，有发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解鱼蟹毒的作用，所以日常我们伤食呕吐之时或者在吃松花蛋或鱼蟹等水产时，通常会放上一些姜末、姜汁。乌梅味酸涩，性平，其酸涩之性可以收敛神气和汗液，能生津止渴、止泻止血、和胃，可用于汗出过多、心神涣散、心慌不安、食欲不振者。注意脾胃虚弱、遇冷腹泻者不适合饮用此茶。

咽喉疼痛，甘桔汤

做法：将桔梗6克、生甘草3克切成小片或者磨为粗末，以沸水冲泡，代茶频饮，每日2次。

功效：甘桔汤首见于《伤寒论》，原名桔梗汤，治疗“少阴病二三日，咽痛者”。后被清代医家吴鞠通所著的《温病条辨》引用，可治疗“温病少阴咽痛者”。

自古以来甘桔汤就被历代医家认为是治疗咽痛的通用方，如《医学心悟》中说：“凡咽痛，通用甘桔汤。”生甘草性甘、味平，归心、肺、脾、胃经。能清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和药性的作用。桔梗味苦、辛，性微温，入肺经，能祛痰止咳，并有宣肺、排脓作用。可见二者相配，能宣肺、利咽。

中医儿科的奠基之作、宋代钱乙所著的《小儿药证直诀》记载煎药可用于解小儿肺热、风热上壅、咽喉肿痛。该茶饮用于未成年人可小量频服，即用1/3量，每日服用3~4次。

汗多口干，五味枸杞饮

做法：将五味子6克、枸杞子8克一起放入锅中加净水800毫升，用文火煎沸，滤出清液，倒入盖杯中，加白糖5克，搅匀，分次饮用。

功效：健脾胃，补肝肾，养心血，生津止渴。夏天自觉困乏无力、汗出较多、口干的人，即“夏虚”之人，用五味子与枸杞子一起煎汤服用或者开水泡饮，能使人精神倍增，五味枸杞饮是夏季养生补益佳品。

五味子酸而性温，有补气生津、止泻安神等多重功效。特别是其与枸杞子合用，补肝肾作用更加突出。适用于五脏虚亏、气血不足或长期劳神、熬夜生活不规律所导致的疲乏无力、面无血色、腰膝酸软、心慌失眠等症状的人群。

烦闷燥热，菊花茶

做法：冲泡菊花最为简单，和其他茶品一样，冲泡时将头汤倒掉，再冲泡花茶，用量一般5~10克，水温70℃左右为宜。菊花还可搭配其他药材，如金银花、枸杞、决明子或胖大海等。

功效：菊花茶是寻常百姓最为常用的清热祛火、清肝明目的中药茶饮。菊花味甘、苦，微寒，归肺、肝经，适合夏季炎热季节出现烦闷燥热、目睛红涩、风热感冒、头痛眩晕、眼目昏花者。

菊花品种多，如杭白菊、贡菊、滁菊、祁菊、怀菊、红菊等，用于茶饮的以杭白菊、贡菊居多，以花形饱满、无杂质、味道清香者最佳。

除了单独泡饮外，菊花茶搭配其他药食同源中药一起冲泡有不同的功效。如菊花和金银花搭配，可缓解风热感冒初期症状，减轻咽喉肿痛、口疮等；若和枸杞子或决明子搭配，可缓解眼目昏花、肿痛；若咽喉肿痛、干痒，菊花搭配胖大海可有效缓解。

头昏脑涨，三叶茶

做法：分别是荷叶、竹叶、薄荷叶。炎热之季可以三叶合泡，每种5克，或者任选其中的一种泡茶喝亦可，有清心火、养心神和解暑的作用。

功效：夏至正值暑气当令，想养心清暑，首当推荐夏至三叶茶。荷叶性味苦涩，平，归肝、脾、胃、心经，有清暑利湿、升发清阳、凉血止血等功效，是传统药膳中常选用的原料。现代研究表明，荷叶有良好的降脂、减肥的作用，适用于中暑热盛致头昏脑涨、胸闷烦渴、小便短赤等。

竹叶甘淡，寒，功效为清热除烦，生津利尿，在中医临床上用于热病烦渴、小儿惊癔、咳逆吐血、面红、小便短赤、口舌生疮等。薄荷叶性味辛凉，入肺经、肝经，功效为疏散风热、清利头目、利咽透疹、疏肝行气。用于外感风热、头痛、咽喉肿痛、食滞气胀、口疮、牙痛、疮疥、风疹瘙痒、胸闷胁痛等。中药理论认为这三种叶品均为轻清之品，对暑热盛、心火旺的人有较好的清热祛火养心的作用。