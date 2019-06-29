头晕胸闷、失眠多梦……这6件事助你缓解苦夏！

进入夏天，不少人都有这样的体验，容易疲劳，懒懒的没力气，食欲不好，头晕胸闷，多汗烦热，口苦欲饮，胃肠不适，脘腹疼痛，恶心呕吐，失眠多梦，怠惰嗜卧，大便不调，形体消瘦等，俗称“苦夏”，中医叫“疰夏”。

“无病三分虚”是怎么回事呢?

夏季人体最容易感受暑湿之邪气，尤其在炎热多雨的三伏天，暑湿之邪往往乘虚而入，侵犯人体的脏腑经络或壅滞三焦或困阻中焦等。“脾喜燥恶湿”，湿气太盛，就会影响脾胃的运化功能，导致脾气亏虚，平时肠胃不好的人，或贪凉喜冷、情绪抑郁、挑灯夜战之人，更容易出现苦夏的症状。

其次，夏季气温升高，人体出汗增多。中医认为，暑为阳邪，易伤精耗气，汗为心之液，汗血同源，进而引起气阴两虚之神疲乏力，心悸气短、口干口渴，少气懒言，潮热盗汗，耳鸣健忘，形体消瘦，烦躁失眠等症状，到了秋凉，就会自然缓解或消失。

食疗来帮忙

出现苦夏症状的人可以多吃一些淡渗利湿、芳香醒脾、益气养阴的食品，如薏苡仁、莲藕、苦瓜、豆腐、百合、绿豆、山药、白扁豆、莲子等。

精神莫紧张

一般来讲，争强好胜、办事急躁的人更容易苦夏。《黄帝内经》认为：“夏三月……无厌于日，使志无怒。”意思是告诫人们，夏季一定要保持心情舒畅，不可过怒，因为怒可伤肝，肝木会克伐脾土，进而损伤脾胃功能，加重苦夏之症，所谓“心静自然凉”。

午睡不可少

“午觉不睡，下午崩溃”。中医很重视子午觉，中午小睡，可以补充人体的阳气。夏季昼长夜短，人体消耗大，精力不济。中午打个盹，能很好地恢复消耗的“精气神”，增强抵御暑湿之邪的能力，提高工作效率。

切忌过贪凉

中医认为，春夏养阳。夏季多湿，湿为阴邪，易伤脾阳。脾性喜燥而恶湿，过食生冷、过吹风扇、空调过低、久卧风口等，极易损害脾胃之阳气导致腹痛腹泻等症的发生。

睡前一盆汤

睡前一盆汤，赛过人参汤。泡足是古人的一种自我保健方法。足是三阴之始，三阳之终。睡前热水洗脚，能调补阴阳，温通经络，调和营卫，升清降浊，安神养心，健脾和胃，减轻苦夏的症状。

成药不可忘

苦夏患者可以根据具体情况适当选择藿香正气胶囊、香砂平胃散、健脾消食丸、保济丸、保和丸、六一散、十滴水、祛暑丸、六和定中丸、生脉饮等中成药。(云南中医学院方剂学教研室主任 秦 竹)

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中国中医科学院针灸医院董峰：汗为心之液，夏天出汗多，是“伤”心最多的季节，而红为火，入心，补气补血。故红色食物进入人体后大多具有益气补血的功效。所以，要养心，红色食物最适当。红色食物性味分布比较广，有热性的红辣椒、温性的樱桃、寒性的西瓜、偏温性山楂、大枣等。