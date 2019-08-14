缓解苦夏 做好4件事

三伏天是一年中最令人难受的日子，整天湿热黏腻，身体困重。不少人分享渡劫经验：常备藿香正气，只要身体不舒服，统统交给它来解决。其实，藿香正气并不是包治百病的“神药”。缓解苦夏，关键要做好养心、养脾、避暑、养阳四件事。

无病也会三分虚

夏季天气炎热，雨水偏多，此时暑湿邪气易乘虚而入，导致人体湿邪困阻，抵抗力下降，容易感到疲倦。另外，如今人们普遍贪凉、吹空调、吃冷饮等，伤了人体阳气，会有低热、身体倦怠、疲倦乏力、精神萎靡、食欲不振等不适。因此，也就有了“夏季无病三分虚”的说法。

藿香正气类药物属于温热型的制剂，具有解表化湿、理气和中的功效。那么，什么情况下可以使用藿香正气呢？关键是认准外感风寒、内伤湿滞或夏伤风寒夹湿所致的感冒，简单理解为湿滞脾胃，感受风寒，脾胃运化失常和暑天因天热贪凉，骤遇冷风或过嗜冷饮所致的胃肠道疾病。

针对夏季常见的中暑，也就是中医说的阳暑，藿香正气类制剂并不适合。阳暑通常是由日晒、出汗过多、饮水不足、暑热侵袭引起的，治疗应以清热降火、养阴解热为主。误用藿香正气，反而会耗伤津液，发散气血，加重病情。此外，外感风热夹湿，出现发热重、咽喉红肿疼痛、痰黏或黄、口渴等症状，也不可服用藿香正气。

要养心脾护阳气

那么，我们应该如何缓解苦夏，保持精神振奋呢？

养心 暑热季节，骄阳似火，热气蒸人，容易情绪激动、心烦急躁、易怒发火，对健康非常有害。因此，要重视心神的调养，保持一个淡泊宁静的心境，这对夏季养生极为重要。可利用业余时间参加一些有意义的文娱活动，如下棋、游泳、打扑克等。如果条件允许，还可参加夏令营、旅游、消夏避暑等活动，这样既使人心旷神怡，又可以锻炼身体。

养脾 长夏在五行中属土，与中医五脏之脾脏相对应。脾最喜燥恶湿，所以夏季多患脾胃病，易出现食欲不振、腹泻等症状。如果大量进食生冷瓜果，更易损伤脾胃。所以，应及时调理好饮食，既保证营养，又不增加脾胃负担。进食过于油腻，会加重胃肠负担，建议饮食清淡，吃些粥，如茯苓薏仁粥、山药粥等，能起到益气健脾、清暑利湿的作用。因过甜可伤脾，需严格控制糕点、含糖饮料的摄入。

避暑 炎热的天气容易耗伤人体之气，令人头昏、胸闷、心悸、口渴、恶心，甚至因中暑而昏迷，此时要注意防暑降温。平时可以用荷叶泡茶饮，适当吃西瓜、冬瓜，喝绿豆汤。外出时要戴遮阳帽、打伞，避免在烈日下待得过久。湿衣服及汗衣皆不可久着，以免暑热并袭，身生疮毒。出汗多，易伤气阴，夏季不宜长时间劳动，以防出汗过多。

养阳 《内经》里说：“阳者，卫外而为固也”，就是指人体阳气有抵御外邪的能力，而这种能力主要靠阳气。阳气是生命的根本、健康的关键。

夏天人体容易出汗，出汗离不开阳气的推动作用。如果出汗多，伤的不仅仅是阴，时间长了就会阴阳两伤。大汗以后，人会感觉非常疲乏、劳累，其实就是伤了阳气的表现。此外，天热时，人的本能反应是寻求降温，但如果温度降得太多，也会伤阳。比如夏天喝冷饮、吹空调、吃冰西瓜均会伤及阳气。（孙茜整理）