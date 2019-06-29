夏天要防3“邪”！其中湿邪最容易伤脾胃

春天以风邪为主，秋天以燥邪为主，冬天以寒邪为主，而夏季的主要邪气有三个：暑邪、湿邪、寒邪。因为人体要面临多方面邪气的侵袭，增加了防病养生的难度。所以，夏季往往是一年四季当中最难养生的季节。

祛暑邪：冲泡生脉饮

暑邪是夏季最主要的邪气，夏季汗出过多会带走体内津液，进一步发展会导致气阴两虚。而低血压、脑中风、冠心病等夏季经常发生的疾病，都和气阴两虚有关系。

这是因为气阴两伤会引起气虚，气伤了以后，推动血液运行的能力就弱了，所以血液容易运行迟缓，同时出汗太多会引起津伤，血液变得黏稠，它运行得也会迟缓，所以很容易发生心脑血管疾病，尤其是脑梗、心梗。

预防夏季心脑血管病高发，中医经典方剂生脉饮不错。取补气的人参5克，清热滋阴的麦冬5克，敛气、敛津的五味子5克。把人参、麦冬、五味子放到杯子里用开水焖半个小时到一个小时，喝焖出来的水即可。这些药材可以反复冲泡，冲泡到最后还可以把这三样吃掉。

人参也可用党参或西洋参代替，西洋参用量不变，党参加至10克。

当然，初次使用前最好在中医指导下酌情调整比例。

防湿邪：佩戴香囊

进入盛夏后，雨水逐渐增多，湿邪最易乘机而入。中医认为，湿邪通于脾，所以湿邪最容易伤到人体的脾胃功能，导致厌食、腹胀、腹泻、身体消瘦。

臊焦香腥腐为五气，其中香专门入脾，所以中药里边闻起来比较香的那种，都有健脾的作用。

临床中遇到一些不喜欢服用中药的人，我都会建议他们做一个香囊，佩戴在身上，既可以起到健脾祛湿的作用，还可以预防蚊虫的叮咬。

可以取肉豆蔻5克、砂仁5克、佩兰10克、藿香10克、丁香5克备用。先将肉豆蔻，用蒜臼砸开花;加入砂仁，砸扁;再放入丁香、佩兰和藿香;混合以后装入香囊袋子中即可。

驱寒邪：每天喝杯姜水

夏天在空调房中工作生活，这是一种外在的寒邪;另外，很多人到了夏季，由于炎热，就喜欢偏凉的饮食，饮食的这种寒邪从口而入，这些都会增加寒邪侵犯人体的概率。轻者易得阴暑症，即鼻塞，流清鼻涕等这些风寒感冒的症状;重者，寒从肢体入侵人体，导致肢体关节的病症，如类风湿。建议每天喝杯姜水，对调治抑郁、胃病、痛经、过敏性鼻炎有效果。但晚上不宜吃姜或喝姜汤。(北京中医药大学基础医学院副院长 贺 娟)