雨水时节吃薏仁，健脾驱寒巧养生

雨水是二十四节气中的第二个节气，是反映雨量变化的节令，它表示从这以后，我国大部分地区将停止降雪，开始下雨。《月令七十二候集解》中说：“正月中，天一生水。春始属木，然生木者必水也，故立春后继之雨水。且东风既解冻，则散而为雨矣。”所以从雨水时节开始，天气将渐渐回暖，气温有所升高，同时降雨会渐渐增多。

中医认为肝主生发，故春季肝气旺盛，肝木易克脾土，故春季养生不当容易损伤脾脏，从而导致脾胃功能的下降。同时在雨水节气之后，降雨会有所增多，寒湿之邪最易困着脾脏。同时湿邪留恋，难以去除，故雨水前后应当着重养护脾脏。

春季养脾的重点在于：

避寒：湿气一般夹“寒”而来，因此雨水前后必须注意保暖，切勿受凉。

饮食：保持均衡，食物中的蛋白质、碳水化合物、脂肪、维生素、矿物质等要保持相应的比例。同时还要保持五味不偏，尽量少吃辛辣食品，多吃新鲜蔬菜、水果等。并且要注意少食生冷之物，以顾护脾胃阳气。

情志：保持心情愉快。怒易伤肝，思易伤脾。太激烈的情感会导致脏腑功能失衡。

运动：在春季进行适当的活动，如散步、打太极拳等，既能使人体气血通畅，又可以怡情养肝，达到护肝保健的作用。

药膳推荐：薏苡仁粥、牛奶薏仁汤

制作方法：薏苡仁和粳米熬煮成粥后食用，或者牛奶加热后，放入薏苡仁粉搅匀后食用。

药膳解析：这两道药膳中主要用到的药食同源的食物，就是薏苡仁。薏苡仁具有健脾利湿的作用，内以养护脾气，外以清利湿邪，从而达到养脾的目的。

如果家中没有薏苡仁，也可以用常见的食材来达到相同的作用，比如：山药、小米、莲子、苋实等食物，均有健脾的作用。而鲤鱼、赤小豆、荷叶、冬瓜等食物则有利湿的作用，根据个人口味，合理搭配，就可以达到养脾护胃，利湿驱寒的作用。

雨水时节，谨防倒春寒

雨水后，降雨量增多，很容易在气温渐渐回暖的时候，突然由于降雨而引起气温下降，也就是所谓的“倒春寒”。“倒春寒”对老年人和小孩的身体健康威胁较大，特别是温度骤然下降的时候，老年人的血压会明显升高，容易诱发心脏病、心肌梗塞等。而小孩则容易因气温的改变而引起呼吸系统疾病，导致感冒和发烧。

疫情期间，健脾防倒春寒也很重要

最近正值新型冠状病毒肺炎的疫情期，很多居家隔离或者长期在家待着的人群会出现恶心、乏力的症状，这个时候虽然也要讲究营养搭配、膳食均衡，但也要注意养护脾胃，这样才能让营养物质更好的消化吸收。另外，注意保暖，防止因受寒导致发热，引起恐慌情绪。

所以这里还要再次提醒大家，春季要注意保暖，不要过早的减少衣物。养护脾胃、防寒保暖，让我们健康的度过这段特殊的时期。

文/北京中医药大学东方医院营养科 魏帼

审核/郭蓉娟、柏立群、曹建春、闫剑坤、刘芳