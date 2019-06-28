为爱发声，在自家门口管好高血压

南京建邺区南湖社区卫生中心世界高血压日举办义诊

随着我国人口老龄化逐年加速，慢病人群基数也在日益扩大。据统计，高血压、糖尿病、冠心病已成为社区医院三大常见慢病，占接诊总量近1/3，然而我国高血压控制率仅为13.8%、糖尿病控制率仅为3.08%。如何提高社区慢病患者治疗达标率，让社区患者获得更好的生活方式和药物管理，已成为当前社会的热点问题。

在5月17日“世界高血压日”之际，南京建邺区南湖社区卫生中心面向辖区内广大高血压患者和公众举办高血压疾病教育和免费义诊，中心主任符岱佳带领中心内多名专业医护人员参与义诊。

据符岱佳介绍，高血压在国外又被叫做“silent klller”，意思就是“无声的杀手。”因为高血压悄无声息，没有明显的症状，如果不能得到及时控制，会引起冠心病、肾衰竭，还会导致脑卒中，严重危害人们的生命健康。因此强化公众血压测量意识，做到早发现早干预，才能有效预防高血压带来的危害；社会公众也应该为爱发声，提醒身边的人定期测量血压，关注血压健康，不让高血压这个隐形杀手继续伤害所爱的人。

从目前我国的诊断标准来看，只要是血压高于140/90mmHg就可以诊断为高血压，但是我们要强调的是这种测量血压必须是在非同日的三次血压才可以诊断为高血压，不要仅根据一次测量所得的结果就判断是高血压。同时人的血压在一天中是不断变化的，但又有一定的规律，全天血压会出现两次高峰及一个低谷，即每天6:00-10:00、16:00-18:00是全天血压最高的时段，而夜间是全天血压最低的时段。所以在评估高血压时，不仅要看在诊室里的血压，更要关注家庭自测血压。家庭自测血压应使用上臂袖带式电子血压计，且测量时取坐位，测量前要安静休息5分钟，袖带松紧适度，手臂与心脏位置平齐，双脚平放地面，不能跷二郎腿，并排空小便，测量三次，每次间隔2分钟，取后两次的平均值。高血压患者应该定期测量血压，如每周至少测量血压1次，而且自己在家中测量血压，不受医务人员引起的紧张心理的影响，能反映平常状态的血压值，在不同的时间和状态下多次测量血压，能够更全面地了解到自己的血压。

高血压一经确诊，绝大多数患者需要长期甚至终生坚持药物治疗。不少广告宣称，某种药物、高科技产品、保健食品或保健仪器能根治高血压，不必再吃医生开的降压药，这些都是伪科学宣传，一定不要轻信。有些患者服药后血压降至正常，就认为高血压已治愈，便自行停药，其实多数高血压是不能治愈的，需要通过长期、甚至终身服药进行控制，若擅自停药，血压会再次升高，血压波动过大，对心脑肾靶器官的损害更严重。降压治疗强调个体化用药，其中一项便是坚持定期测量血压并记录，以便掌握用药与血压变化的关系。

对于高血压的治疗，健康的生活方式是基础，做到合理膳食，戒烟限酒，心理健康，适量运动。同时降压药物也要长期服用，即使血压已经达标，也不能擅自停药，否则会导致血压升高和波动，给心脑肾等器官带来更严重的损害作用。

据了解，此次活动由国际高血压学会（ISH）联合世界高血压联盟（WHL）及柳叶刀高血压委员会（LCH）共同发起的全球血压知晓活动——“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目，以及由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光牵头、施维雅中国大力支持的“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动。旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。