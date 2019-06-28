“为爱发声” 定期测量血压、关注血压健康

5月17日是世界高血压日，世界卫生组织和国际心脏病学会联合会决定将每年的这一天定为“世界高血压日”，旨在引起人们对防治高血压的重视 。

今年，结合世界高血压日的主题：“知晓您的血压”，北京中医药大学东方医院面向广大高血压患者和公众开展高血压疾病知识宣传和免费义诊；南院区综合内科安海燕主任带领科室专业医护人员出席。

据安海燕主任介绍：“中国人的高血压患病率逐年升高,约有2.7亿人患有高血压，但是仅一半的人知道自己患有高血压。高血压没有明显的症状，日积月累会损伤全身各个器官，最终可能导致公众所熟知的中风、冠心病、肾功能不全、动脉粥样硬化、猝死等疾患，做好高血压的防控非常重要。”

很多患者常常认为，治疗高血压就是把血压数值降下来就万事大吉了；却不知道降压最终的目的。

面对这一误区，安海燕主任解释道：“高血压治疗的目标不仅仅是降低血压数值，还应该关注其他的危险因素，比如一些不良的生活习惯以及一些并发症，更重要的是防止高血压所导致的心、脑、肾等重要脏器的损害，延缓心脑血管疾病和肾脏疾病的发生或进展，最大限度地降低其致残率和致死率。”

近年来，随着高油高脂饮食、缺乏运动等不良生活的习惯，高血压患者常常合并有许多心血管疾病的危险因素如吸烟、肥胖、酗酒、缺乏运动、精神紧张、食盐过量等，同时高血压还常常合并一些疾病如冠心病、糖尿病、高血脂、肾病等。因此，高血压患者不仅要关注血压，更应该进行综合评估和管理，比如饮食习惯和生活方式的改善，合并症的治疗缺一不可。

良好的生活习惯能帮助您控制血压，尤其是以下四个方面很重要，一是少盐，把每日的食盐摄入量控制在6克以内，对于一些含盐量高的食物如咸菜、香肠、熏肉等应当少吃。二是要少熬夜，保证充足的睡眠。三是要放松心境，压力大，精神紧张都不利于控制血压。四是控制体重、适量运动。

有些患者服药后血压降至正常，就认为高血压已治愈，便自行停药。多数高血压是不能治愈的，需要通过长期、甚至终身服药进行控制。若擅自停药，血压会再次升高，血压波动过大，对心脑肾靶器官的损害更严重。

还有一些患者认为只要服用降压药就万事大吉了，不关注血压值，不定期测量血压，这样不能保证血压长期达标。降压治疗强调个体化用药，其中一项便是坚持定期测量血压并记录，以便医生及时调整用药。

谈到高血压患者的治疗，安海燕主任表示：“高血压发病机制复杂，当单药治疗不达标后，往往需要联合用药，增强降压疗效，尤其是固定复方制剂具有一定的优势。不同种类的降压药作用机制不同，联合应用可取长补短，增强降压疗效，还可以减轻副作用。”

据了解，此次世界高血压日免费义诊，是“五月血压测量月（May Measurement Month，MMM）”项目暨“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动的一部分。“#BecauseIsayso”（#为爱发声#）公益活动由中国高血压联盟及上海市高血压研究所共同发起、中国高血压联盟主席王继光教授亲自牵头、施维雅中国大力支持。旨在通过义诊、患者疾病教育宣传等形式，呼吁高血压患者和公众对定期测量血压的重视，共同关注血压健康。