“最凶险乳腺癌”早期患者 3/4可临床治愈
根据2015年中国肿瘤登记年报，北上广是乳腺癌高发地区，广州发病率位居全国首位。广东省人民医院乳腺科行政主任廖宁表示，大城市女性往往比中小城市更易罹患乳腺癌，这与城市女性压力大、晚婚晚育、生活节奏快等原因相关。
相对于欧美国家，中国乳腺癌患者更为年轻，乳腺癌发病率第一个高峰集中在45岁-55岁之间，“这其中有环境、精神因素等多种原因。”她提到，有不到10%的病人虽然可能没有家族史，但检测胚系时存在乳腺癌遗传基因，这部分人群如果能早期筛查出来提前干预，将大大降低乳腺癌发病率。
“与欧美国家相比，我们的乳腺癌早期筛查仍然不够。”廖宁教授呼吁，建议育龄妇女一年做一次乳腺B超检查，但如果伴有乳腺癌家族史，最好加一个核磁共振检查。另外，对于从血液中检测癌症标志物的方法，廖宁坦言技术尚未成熟。
乳腺癌分为4种亚型：Luminal A、Luminal B、HER2阳性和三阴性乳腺癌。其中HER2阳性乳腺癌约占所有乳腺癌病例的20%-25%，因其预后差的特点，一度被称为“最凶险的乳腺癌”。1998年，首款靶向药曲妥珠单抗问世，被视为HER2阳性乳腺癌患者的“救命药”。数据显示，3/4的早期HER2阳性乳腺癌患者可达到临床治愈（即10年无病生存）。但令人担忧的是，仍有25%的患者经过抗HER2治疗后依然会出现疾病复发。
廖宁教授指出，在乳腺癌的治疗上，中国乳腺癌患者的5年生存率接近80%，已经有了很大进展。今年3月，靶向新药帕妥珠单抗已正式在中国上市，帕妥珠单抗是一种全新的靶向抗肿瘤药物，可与曲妥珠单抗在作用机制上协同互补，充分阻断HER2信号通路，在源头遏制肿瘤细胞生长。“目前对于HER2阳性病人，如果有腋窝淋巴结阳性，或者雌性激素受体阴性，属于复发高危因素，我们会建议用双靶治疗方案。”
2017年曲妥珠单抗进入国家医保目录，降幅近七成，患者每月自付比例降到1500元，一度引发“断货”。新上市的帕妥珠单抗价格也备受关注。此前，罗氏制药中国总裁周虹接受记者采访时透露，帕妥珠单抗定价比香港低20%，有望成为“全球最低价”。据悉，目前加上慈善赠药政策，帕妥珠单抗每月自付比例为8000多元。廖宁教授表示，希望帕妥珠单抗进入医保目录的这一天也能尽快到来，让更多患者能尽早从妥妥双靶治疗方案中获益。
（记者 严慧芳）
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