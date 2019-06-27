人民网天津6月27日电（记者 王君平）27日，以“一流国医堂，健康京津冀”为主题的京津冀国医堂高质量发展研讨会在天津召开。本次会议旨在落实京津冀协同发展战略，推动京津冀中医药发展实现优势互补、分工协作、信息共享，不断提升基层服务能力。

中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，国医大师王琦，国医大师金世元分别围绕新时代中医药发展的机遇和任务、国医堂治未病的主体作用和国医用好药等主题做主旨报告。与会专家分别从区域国医堂建设、基层国医堂建设和社会办国医堂建设等方面分享了国医堂建设、管理和发展经验，同时对5G时代国医堂的信息化和智能化发展进行深入研讨。

会上，《新时代国医堂高质量发展天津共识》发布。大会秘书长张俊华介绍，我国即将全面建成小康社会，满足人民群众对高质量中医药服务的需求增长，迫切需要完善覆盖城乡的中医医疗服务网络，提高基层中医医疗机构的服务能力。国医堂（中医馆）是保障人民群众公平、可及、便利的享受中医药服务的基本载体和服务平台。对新时代国医堂高质量发展，大会形成了国医堂是中医治未病的主体，是疾病康复的中坚力量，是中医药文化传播的重要平台，是中医全科人才的培育基地及中医智慧医疗的应用终端的共识。

《新时代国医堂高质量发展天津共识》强调，国医堂五大职能的充分发挥，依赖于诊疗条件的完善、技术设备的升级、人才队伍的壮大、管理服务的优化，需要政府部门的政策支持、高等院校的人才支持和三级医院的技术支持，通过共建共享，实现国医堂高质量发展，惠及民众健康，服务健康中国。

此外，会上还举行了京津冀中医医联体签约仪式。中国中医科学院西苑医院、河北省中医院、天津中医药大学第一附属医院、天津市南开区中医医院四个单位进行签约。此次签约标志着京津冀中医药协同发展迈入新的阶段，将推动京津冀中医医疗机构深化协作交流。签约单位之间将实现优势互补、分工协作、信息共享，形成以三级医院的中医药医疗、教学、科研为指导，二级医院的区域核心医疗作用为依托，一级医院的基层服务为网底的上下联动模式，推动基层中医医疗机构医疗服务、人才培养及临床研究发展，让民众享受更便捷有效的中医药服务。