“富贵包”不是富贵而是病
家住文登区宋村的吴女士近几年脖子后面一直有一个俗称富贵包的大包,经常伴有头晕、头痛、双手麻木、失眠、健忘等,经过文登区皮肤病医院中医科医生的治疗,症状基本消失。
区皮肤病医院中医科医生介绍,“富贵包”一方面是由于长期低头或晚上睡觉姿势不当,致颈部拥堵。另一方面是由于颈部受凉或长期处于一种情绪相对过激状态,久而久之,导致气血不能上头。气的运行就会相对郁阻,这些郁阻的地方就可能因为运行不畅而出现淤积。根据中医理论“邪之所凑,其气必虚”,颈部通行不畅。医生采用艾灸大椎穴温经通络,针灸疏通瘀堵等治疗方法,经过一段时间的治疗,吴女士的富贵包比以前小了许多,头晕、头痛、失眠症状都消除了,双手麻木,健忘的症状也比以前改善了许多。
医生提醒,凡事要调节好心情,不要大喜大悲。秋冬季节要注意颈部保暖,夏季莫贪凉,不要把空调风扇直吹颈部。改变长期低头的习惯,尽量少低头看手机,注意坐姿,加强胸腹部和背部的锻炼。睡觉时枕头不能过高,在颈部放一个一拳高的小垫子或软枕枕半小时左右,帮助恢复颈椎曲度。（孙丽莎）
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