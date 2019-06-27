多动症患儿应接受规范诊疗，科学用药
正值升学考试季，近日“聪明药易成瘾”等报道引起关注。专家表示，有报道将用来治疗多动症的处方药称作“聪明药”，部分患儿家长看到报道后担忧其成瘾性。其实，“聪明药”大多非正规上市药物，家长不能为提高孩子成绩而滥用药物；多动症患儿家长也应严格遵照医嘱，让孩子接受规范诊疗。
据南京市儿童医院儿科研究所主任医师胡正介绍，多动症即注意缺陷多动障碍（ADHD），是一种神经发育障碍，学龄期儿童主要症状包括注意力不集中、多动和冲动，常常导致学业困难，交往、适应等功能受损。
胡正告诉记者，当前我国用于治疗ADHD的正规药物主要包括哌甲酯缓释剂（专注达）和托莫西汀（择思达）两种。其中哌甲酯自1955年上市以来已有60多年历史，属国家严格管控的一类精神药品，使用该类药物的医院、医师须具备相关资质。
记者了解到，一些家长出于提高孩子学习成绩的目的，让考生服用“聪明药”。对此，胡正向记者澄清，网上流通的“聪明药”来源、成分、服用剂量均不明，其中就可能包括速释哌甲酯类药物，家长不应擅自给孩子服用。
“哌甲酯有速释、缓释两种剂型，网上对‘聪明药’的报道中提到了‘利他林’，它是一种速释哌甲酯，口服后可快速吸收，作用时间短，用于治疗多动症时须一天多次给药，我国现已无正规的哌甲酯速释剂型药物。”胡正说，“但哌甲酯缓释剂口服后血药浓度平稳，药效作用持续12小时左右，ADHD患儿在专科医生的规范诊疗下不会导致药物成瘾。”
胡正说，ADHD患儿及时接受规范诊治可以提升专注度，减少多动、冲动，改善行为问题。“但部分患儿家长对ADHD认识不足，有的看到‘聪明药易成瘾’等报道后甚至擅自给孩子停药，这是不可取的。”
根据2015年出版的《中国注意缺陷多动障碍防治指南（第二版）》，由于公众认知不足、儿童精神科医生短缺等因素，我国ADHD患儿的就诊率不足10%，确诊后也仅有三分之一不到的患儿接受规范治疗。并且，ADHD是一种影响一生的慢性疾病，70%的患儿症状持续到青春期，30%至50%的患儿症状会持续到成年期。临床专科医师应推荐恰当的药物和心理行为治疗来改善ADHD患者的状况。（记者陈席元）
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