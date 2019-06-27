天津户籍孕妇可享免费无创基因检测
“免费为全市户籍孕妇进行胎儿染色体非整倍体无创基因检测”是天津市2019年民心工程。6月25日，在天津市卫生健康委新闻中心举行了该项工程启动会，并同时宣布，自6月26日起，天津全市户籍孕妇可免费为胎儿进行无创基因检测。
被诊断为21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征是儿童常见的出生缺陷症，主要表现为明显的智能落后、生长发育障碍和多发畸形，严重影响儿童的生存和生活质量，给患儿家庭和社会带来沉重的精神和经济负担。
天津市卫生健康委妇幼卫生处处长邵晓君说，通过产前筛查手段可在孕期发现高风险孕妇。目前医疗机构采用的方法有两种：血清学和基因检测。通过对比，基因检测手段对21-三体综合征、18-三体综合征和13-三体综合征的检出率明显高于血清学方法，是目前减少唐氏综合征儿童出生缺陷最有效的预防手段。
天津在出生缺陷防治工作上扎实有效，通过实施天津市妇女儿童健康行动计划和促进计划，全市建立了完善的防治体系，开展出生缺陷三级预防，实施十四项缺陷疾病筛查和七种儿童缺陷疾病救助，该市已连续多年实现了低婴儿死亡率下的低出生缺陷发生率。
2019年，天津市将免费为本市户籍孕妇进行胎儿染色体非整倍体无创基因检测，纳入20项民心工程。从6月26日起，具有本市户籍、妊娠12+0～22+6周的孕妇，可到本市产前诊断机构和各区妇幼保健机构登记，在知情同意下接受采血、进行胎儿染色体非整倍体无创基因检测、产前筛查咨询指导等服务。被筛查出的高风险孕妇，应进行产前诊断，进一步强化出生缺陷二级防控措施，有效减少唐氏综合征患儿的出生，保障母婴安全与健康。（记者高丽）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn