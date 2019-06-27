国家卫生健康委明确社区医院基本标准
社区医院须设置中医科
国家卫生健康委日前印发《社区医院基本标准（试行）》和《社区医院医疗质量安全核心制度要点（试行）》，规定社区医院须设置中医科，并配备一定比例的中医类别执业医师。
临床科室方面，《标准》要求社区医院至少设置全科医疗科、康复医学科、中医科，应当设置内科、外科、妇科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、精神（心理）科、安宁疗护（临终关怀）科、血液净化室等专业科室中的5个科室；公共卫生科室方面，至少设置预防保健科、预防接种门诊、妇儿保健门诊、健康教育室、计划生育技术服务室；人员方面，社区卫生院非卫技人员比例不超过15%，全科医师不少于3名，公共卫生医师不少于2名，并配备一定比例的中医类别执业医师；同时还要设置医学检验科（化验室）、医学影像科、心电图室、西（中）药房。 （记者黄 蓓）
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