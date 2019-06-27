王陇德院士： 不结合营养防慢病是空想

“脱离疾病谈营养是空谈，不结合营养防慢病也是空想。当前我国居民普遍存在着高盐、高脂饮食，吃得过于精细、单一的问题，随之而来的高血压、糖尿病、脑中风等慢性病逐年高发，已经成为严重的公共卫生问题。”日前，在新时代中国营养与健康创新论坛上，中国工程院院士、中华预防医学会会长王陇德告诉科技日报记者。

王陇德介绍，我国慢病在快速发展上升，国民的期望寿命虽然延长了，但是健康寿命与发达国家相比，差距较远。同时，我国超重肥胖的人群在大幅度的增加，这是慢病高发的重要因素，因为慢性肺病造成的死亡占总死亡的85%以上，一些危险因素还在流行，比如，吸烟、不良生活方式、体力活动不足等危险因素在普遍流行。

“造成这些危险因素流行的重要的原因之一就是我国居民健康素养不高。世界卫生组织总结生活方式和行动是影响健康寿命最主要的因素，占到了60%，如果控制好生活方式和行为会预防绝大部分的慢性病。世界卫生组织觉得可纠正的行为包括不合理的膳食和热能过剩，以及锻炼不足、吸烟等，这些都被认为是可以预防控制发生和可以调整的行为。”王陇德强调，合理科学的膳食至关重要，要提高全民健康素养，尤其需要先从改善营养做起。

论坛上，中科院上海生命科学研究院副院长陈雁团队与同济大学附属东方医院合作进行的营养代餐干预2型糖尿病防治临床实验也宣布启动。

陈雁介绍，其带领团队，已经完成一项在糖尿病小鼠模型上进行间歇性使用营养代餐节食来干预糖尿病进程并恢复胰岛β细胞的实验。通过一系列实验对比研究表明，在糖尿病小鼠模型上间歇性应用营养代餐棒，有助恢复2型糖尿病和1型糖尿病被破坏的胰岛β细胞、增加β细胞数量，并且发现有改善脂肪肝和改变肠道菌群的效果。这对糖尿病整体防治来说，干预效果要好于普通饮食节食效果。

“这个实验最大的惊喜，是一周只需要2天进行节食和食用代餐棒，其他5天一日三餐可以正常饮食，保持如此规律之后进行监测，实验数据依然很好看，而且对于2型糖尿病的干预效果要好于1型糖尿病。”陈雁说。（记者马爱平）