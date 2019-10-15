间歇性节食能有效控制糖尿病

控制糖尿病是间歇性节食好，还是持续性节食好？中国科学院上海营养与健康研究所陈雁研究组新近给出的答案是：间歇性节食是一种有效的糖尿病营养干预手段。相关研究论文日前发表在国际学术刊物《营养与代谢》上。

陈雁课题组博士生韦思颖等人利用柠檬酸、柠檬酸三钠、链脲佐霉素（STZ）诱导的1型糖尿病小鼠模型和db/db 2型糖尿病小鼠模型，系统分析了多种节食方案对糖尿病的干预功效。该研究利用一种“模拟节食饮食”（FMD）对小鼠进行了间歇性热量限制。实验中所用的FMD富含多种植物成分，是一种低蛋白高纤维的食物。

热量限制，俗称节食，被认为是一种能够改善代谢并延长寿命的营养干预手段。因为持续的节食在实际应用中存在一定难度，近年来有人提出了间歇性节食的概念。但间歇性节食和持续性节食孰优孰劣尚不清楚，

科研人员首先比较了不同方案的间歇性节食对于糖尿病的干预效果，即2-5方案和5-9方案。2-5方案，即使用FMD饮食2天、然后自由进食5天；5-9方案，即使用FMD5天、然后自由进食9天。使用FMD期间，每天的总热量摄入为正常进食的1/3。在两个糖尿病小鼠模型中，这两种节食方案都能显著降低空腹血糖，但在2型糖尿病小鼠模型中5-9方案优于2-5方案，表现在更佳的空腹血糖降低，更良好的糖耐量和胰岛素敏感性。

在研究中，科研人员也尝试寻找了间歇性节食干预糖尿病的可能机制。发现两种节食方法都能增加胰岛β细胞（即胰腺中分泌胰岛素的细胞）的数量，而在2型糖尿病小鼠模型中，间歇性节食能够更显著地提升胰岛β细胞的数量。另外，在肝脏和骨骼肌中，间歇性节食能够增加这些组织对胰岛素的敏感性。这些研究结果提示，间歇性节食可能通过增加胰岛β细胞的数量并提升外周组织对胰岛素的敏感性来干预糖尿病的进程。

长期以来，人们认为节食能够改善糖尿病是因为节食降低体重，但该研究发现，间歇性节食控制糖尿病不是因为降低体重。例如，在对2型糖尿病小鼠采用5-9进食方案后，间歇性节食不会降低体重，而持续性节食可以降低体重，但间歇性节食对于糖尿病的干预效果优于持续性节食。另外，通过比较间歇性给予FMD进行节食与间歇性给予普通饲料进行节食，还发现这两种间歇性节食都能降低空腹血糖，但采用FMD节食对胰岛素敏感性的改善效果优于普通饲料节食，提示间歇性采用FMD节食不失为一种有效干预糖尿病的方法。

专家认为，该研究揭示了间歇性节食是一种有效的糖尿病营养干预手段，由于2-5节食方案也能有效控制糖尿病，而一周2天的饮食控制在人群中更加容易接受，因此这一研究为未来糖尿病人群干预实验的展开奠定了理论基础。