第14届全国营养科学大会在南京召开

开幕式现场 中国营养学会供图

2019年9月20-22日，第14届全国营养大会暨第11届亚太临床营养大会、第二届全球华人营养科学家大会在南京国际博览会议中心召开。会议围绕“营养研究与临床实践”的主题，吸引国内外学者专家参与，分享全球范围内营养学领域的研究进展，展示营养科学及公共卫生领域的研究成果。

据介绍，本次大会参会者来自27个国家，注册人数突破3500名。大会历时三天，40余个分论坛陆续召开，300多名国内外营养学专家进行主题报告。此外，大会现场设150余个企业展览台。

开幕式上，大会主席、中国营养学会理事长杨月欣致开场辞。杨月欣表示，两年一度的全国营养科学大会是中国营养学会的重点学术活动，是营养界的科学盛会。大会将对引导全国及亚太地区营养科学发展，加快推进健康中国建设起到积极作用。

就本次大会参会代表的组成介绍，中国工程院院士、中国营养学会荣誉理事长王陇德说，大会的参会代表来自国内外营养、临床、食品等领域，包括中国营养学会、亚太临床营养学会以及其他相关学会或协会会员，各级医疗卫生机构和疾病预防控制中心分管领导、学科负责人及技术骨干，相关高校、科研院所营养专业负责人；食品、保健品、医药、农业等行业领军企业负责人以及注册营养师等。

会上，国家卫生健康委食品司司长刘金峰表示，此次大会是与推进健康中国行动中多个专项行动密切相关的科学盛会，是对《国民营养计划2019年重点工作》中提出的“加强营养科研能力建设，加强营养人才培养，推动营养学科建设和专业教育”的落实。

合理膳食行动启动仪式 中国营养学会供图

同时，开幕式上进行了“合理膳食 我行动”启动仪式。杨月欣代表中国营养界全体营养科技工作者宣读《合理膳食行动倡议书》，来自全国31个省市营养学会的代表共同启动倡仪行动，表达了全国营养界众志成城、落实合理膳食行动的决心和信心。

此外，为响应落实《国民营养计划（2017-2030年）》提出的建设区域性创新平台任务目标，中国营养学会与益海嘉里联合发起并创建“区域食品营养创新平台”，并发布了“全民营养科研基金”，将为营养科技原始创新、源头供给注入新的力量。

大会开幕式上，中国营养学会颁发了第三届全国营养行业先进工作者、第三届中国营养科学十大传播之星等多个奖项，公布了2019年度中国医院临床营养科综合影响力评选活动结果。

据悉，本次大会由国民营养健康指导委员会办公室、国家卫生健康委食品司指导，由中国营养学会、亚太临床营养学会、江苏省科学技术协会、中国疾病预防控制中心营养与健康所、农业农村部食物与营养发展研究所、中国科学院上海营养与健康研究所主办。（刘卿）