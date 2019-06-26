宋福兴：中国商业健康保险正在迎来新的历史发展机遇

中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴做报告

6月23日至25日，国际健康保险协会于在匈牙利布达佩斯召开2019年度协会CEO论坛。论坛期间，中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴以《中国医改和商业健康保险的机遇》为题发表演讲指出，在“健康中国”战略下，中国商业健康保险正在迎来新的历史发展机遇，将持续在中国医改中扮演重要角色。

附：宋福兴在国际健康保险协会2019年CEO论坛上的演讲全文

中国医改和商业健康保险的机遇

(宋福兴)

尊敬的各位嘉宾：

下午好！我是宋福兴，来自中国人民健康保险股份有限公司。中国人保健康成立于2005年，是中国最大的专业健康保险公司。去年6月，我参加了协会在里斯本举行的双年总裁论坛。这次来到布达佩斯，与各位新老朋友、业界领袖相聚在一起，感到非常荣幸。借此机会，我以《中国医改和商业健康保险的机遇》为题，与大家进行交流探讨。

中国拥有近14亿人口,是世界第一人口大国;2018年，中国GDP超过90万亿人民币(约13.6万亿美元),是世界第二大经济体。改革开放40年来，中国政府高度重视保护和增进人民健康,中国的卫生健康事业取得了长足的进步。当前，中国政府顺应人民群众对美好生活的向往，更是将“健康中国”上升为国家战略，加快以治病为中心向以人民健康为中心转变,全面推进医疗、医保、医药联动改革。

——建立了覆盖城乡的医药卫生服务体系。截至2018年底，中国卫生总费用达到5.8万亿人民币（约8400亿美元），40年增长了526倍（1978年110亿人民币，约16亿美元）；医疗卫生机构床位总数840.4万张，40年增长了4倍（1978年204.2万张）；总诊疗人次83.1亿，40年增长了8倍（1978年10.1亿人次）。

——织就了世界最大的社会保障网。1998年，中国开始建立社会医疗保险制度，经过20年的不断改革，形成了“以基本医保为主体，商业健康保险为补充”的多层次医疗保障体系架构。基本医保遵循“保基本、兜底线、可持续”的原则，满足人民群众的基本医疗需求。目前中国基本医保参保人数超过13.5亿人，参保率稳定在95%以上。商业健康保险在参与基本医保经办管理的同时，提供与基本医保相衔接的多样化产品，弥补基本医保的保障缺口，满足人们差异化的健康保障需求。2018年，中国市场提供的商业健康保险产品超过5000款，保费规模达到5448亿人民币（约790亿美元），同比增长24.1%，是中国保险业增长最快的业务领域。

随着中国城镇化、信息化、以及人口老龄化的快速发展，医疗健康需求加速释放。中国政府明确提出要充分发挥商业健康保险的作用，用政府与市场的合力更好托举民生，全方位、全周期保障人民健康。可以说，中国商业健康保险正在迎来新的历史发展机遇，未来将持续在中国医改中扮演重要角色。

一、商业健康保险将成为基本医保的重要经办方，提升国家医保体系的运行效率和服务质量

中国医改和健康中国建设，要求引入商业健康保险机制参与基本医保经办管理，通过发挥商业健康保险精准定价、风险管控等专业优势，实现政府和市场两种资源的有机结合，提升医保体系的运行效率和服务质量。2018年，中国商业健康保险机构参与经办（或承办）基本医疗保险、城乡居民大病保险等各类政府医保业务规模超过1000亿人民币（约145亿美元），近5年年均增速达到46.12%，参与政府医保的广度和深度正在快速扩展。但从目前情况来看,中国商业健康保险机构参与经办的规模,仅占基本医保基金总量的5.2% (2018年中国医保基金总量2.1万亿人民币，约3053美元）,市场空间非常广阔。未来，中国政府将按照“政府主导、市场运作”的原则，继续深化医保经办管理体制改革，政府委托保险将成为商业健康保险机构的重要业务领域。

二、商业健康保险将成为补充保障的主要提供方，弥补基本医保的保障缺口，满足民众差异化的健康保障需求

近年来，中国政府陆续出台政策，鼓励商业健康保险加强与基本医保的有效衔接。中国商业健康保险结合市场需求，推出了涵盖医疗、疾病、护理、失能等类别的产品和服务。但与快速增长的医疗健康需求相比，中国的健康保障还存在巨大缺口。未来，随着经济社会发展，中国健康保险将呈现井喷式增长。主要有五个方面的原因：一是基本医保支付水平相对有限。当前，中国基本医保支付收入仅占医院业务收入的60%，个人支付比例仍高达30%左右。二是随着生活方式和生活环境的变化，中国人的疾病谱正在发生改变。目前，中国心血管病、恶性肿瘤、糖尿病等慢性病患者近3亿人，且每年以1000万的速度在增长，中国正在进入慢病高发期。三是随着老龄化程度的加剧，中国护理市场将释放巨大空间。据统计，截至2018年底，中国60岁以上人口为2.5亿，占中国总人口的17.9%，其中失能失智老人达到4500万。预计到2050年，中国老龄人口将达到4.8亿，占中国总人口的35.1%。四是随着中国经济快速发展，中产阶级数量快速增加。预计到2020年，中国中产阶级数量将达到7亿人。这部分人群将是商业健康保险的主要消费群体。五是互联网的普及、新技术的发展将进一步推动健康险快速发展。如，人保健康互联网业务客户数从2018年11月的500万增长到目前的1700万，近半年时间增长了3.4倍。

巨大的市场需求将持续驱动商业健康保险快速增长。预计到2020年，中国商业健康保险市场规模可突破1万亿人民币（约1500亿美元），将持续保持30%左右的速度增长，形成与财产险、寿险三足鼎立之势。未来，中国商业健康保险机构的专业经营水平将持续提升,并借助云计算、大数据等新技术，提供更加精准化的服务，进一步扩大保障覆盖面，与基本医保形成合力，努力将中国居民的医疗费用报销比例提升到85%以上,达到中等发达国家水平。

三、商业健康保险将成为健康医疗费用的主要支付方，促进健康服务资源优化配置，实现更高水平的全民健康

随着国民健康意识的增强和中国卫生健康事业的快速发展，中国居民的健康消费支出呈现持续快速增长态势，2018年中国居民用于医疗保健的总花费达到了2.36万亿人民币（约3407亿美元），近5年年均增速为13.1%。在庞大的消费驱动下，预计到2020年健康服务业总产值将达到8万亿人民币（约1.16万亿美元），2030年有望达到16万亿人民币（约2.32万亿美元），成为中国国民经济的支柱产业。

商业健康保险作为支付方，将依托中国领先的5G等先进科技，强化科技赋能，共联、共建、共享大健康产业上下游资源，通过建平台、搭生态圈，为客户提供全生命周期的健康管理服务，一方面能够减少疾病发生，控制不合理医疗费用，与健康保险形成协同效应；另一方面，能够更高效、更公平、更精准地配置健康医疗资源，促进健康服务业发展。中国以及国际同业的发展经验表明，健康管理已经成为商业健康保险机构的重要业务领域。例如，中国人保健康与产业链各环节的优质服务提供商合作，目前连接了近7000家医院、44万多名医生、15万多家药店，构建了线上线下相结合的服务体系，为客户提供就医服务、药品配送、健康教育等健康管理服务。

未来，中国商业健康保险机构，通过经办基本医保、提供商业补充保障，将成为中国健康医疗市场最大的支付方，在推动健康服务供给侧结构性改革方面发挥主力军作用，为人民群众提供更加科学适宜、经济有效的健康医疗服务，实现更高水平的全民健康。

各位嘉宾，医改既是中国的难题，也是世界的难题。我们热情邀请新老朋友，到开放的中国，共同探讨和解决医改难题，为人类健康事业发展做出积极贡献。

背景资料：

6月23日至25日，国际健康保险协会在匈牙利首都布达佩斯召开2019年度协会CEO论坛，中国人民健康保险股份有限公司总裁宋福兴受邀参会，并以《中国医改和商业健康保险的机遇》为题做主题演讲。他在演讲中指出，在“健康中国”战略下，中国商业健康保险正在迎来新的历史发展机遇，将持续在中国医改中扮演重要角色。中国商业健康保险机构通过经办基本医保、提供商业补充保障，将成为中国健康医疗市场最大的支付方，在推动健康服务供给侧结构性改革方面发挥主力军作用，为人民群众提供更加科学适宜、经济有效的健康医疗服务，实现更高水平的全民健康。

国际健康保险协会是一个成立近50年的跨国健康保险组织，会员分布在全球20多个国家，包括了英国保柏、美国凯撒医疗、安盛PPP健康保险公司、澳大利亚Medibank在内的近80家健康保险公司及相关机构。作为全球健康保险行业的引领者，国际健康保险协会为全球共计2亿人提供与健康产业相关的各项服务。为进一步加强国际交流，学习借鉴国外专业健康保险公司经营管理、科技创新、风险管理等方面的先进经验，提升公司专业化经营水平，2018年1月，中国人民健康保险公司申请加入国际健康保险协会，成为该协会的第一个中国会员。

协会每两年举行一次国际健康保险协会大会，期间举办CEO论坛，与会者均为各会员单位总裁级高级管理人员，针对健康险行业现状和未来发展趋势、核心问题进行深入讨论，扩展会员间的合作思考及信息共享。