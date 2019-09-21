宋福兴：医疗健康产业发展空间广阔 健康保险业应充分发挥作用

9月21日，为实施“乡村振兴战略”和“健康中国战略”，探讨新时代乡村振兴与大健康产业融合发展的实现路径，首届乡村振兴与大健康产业融合发展国际论坛会议于重庆奉节召开。

在论坛上，中国人保健康原党委书记、总裁宋福兴表示，在国家重大利好政策引领下，我国医疗健康产业发展空间广阔，应发挥健康保险支付方的作用，共建共享大健康生态圈。健康保险公司要不断探索创新，积极服务健康中国建设。以健康保险资金为纽带，打造产业融资平台，共享发展红利，推动政府完善健康国民政策，进一步优化发展环境。

宋福兴认为，我国医疗健康产业发展空间广阔，应抢抓机遇、加快发展，尽快做大做强。他表示，随着经济社会的发展进步，政策红利、改革红利和需求红利加速释放，我国医疗健康产业面临前所未有的历史性机遇，将步入快速成长的黄金“长周期”，成为国民经济的支柱性产业，主要体现在三个方面。

一是顶层设计实现重大突破，医疗健康产业的政策支持力度逐步加大。没有全民健康，就没有全面小康。健康是人民幸福的起点，是经济发展的基础条件，更是人类社会发展福祉的永续追求。从十八届五中全会明确提出健康中国建设新目标，到全国卫生与健康大会全面部署推进，再到“健康中国2030”规划纲要出台，党中央吹响了健康中国建设的冲锋号，按下了保障人民健康的快进键。按照党的十九大标定的时间节点，到2035年，我国将在全面建成小康社会的基础上，基本实现社会主义现代化。到本世纪中叶，我国将建成与社会主义现代化强国相适应的健康国家。在这一征程中，健康中国建设将迈出坚实步伐，国民健康政策更加完善，医疗健康产业快速发展，通过为群众提供全方位、全生命周期的服务，健康生活方式得到普及，主要健康指标进入高收入国家行列，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实的健康基础。

二是供给侧结构性改革全面推进，有望开启医疗健康产业万亿级市场。当前，我国经济发展在创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念指引下，通过各项改革的深入推进，经济提质增效、结构进一步优化，包括健康保险在内的医疗健康产业有望成为新的发展动能。从国际上看，目前全球股票市值中，医疗健康产业相关股票的市值约占总市值的13%左右。美国医疗健康产业是国民经济的重要支柱产业，GDP占比超过17%，其他经合组织国家一般达到10%左右，我国仅为5%左右。2020年，我国医疗健康产业要达到8万亿元，2030年达到16万亿元，发展空间巨大。

三是医疗健康需求快速释放，刚性特征更加明显。目前，我国已迈入上中等收入国家水平，人民群众的消费意愿日益提高，对服务类需求正加速释放。城镇化、老龄化进程加快，两孩政策的全面放开，优质健康保障和健康服务成为群众的刚性需求。数据显示，中国人口的总数量预计在2020年达到14.8亿的峰值，以后将转入负增长，但是老龄化进程不断加快，预计到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.5亿人左右，2025年超过3亿，成为超老年型国家。考虑到老年人口具有疾病发生率高、治疗过程长、医疗花费大的特点，虽然“人口红利”逐渐消失，但“健康红利”将成为消费升级的新方向和经济增长的新引擎。数据显示，我国卫生总费用由 2008年的1.3万亿元增至 2018年的5.8万亿元，十年增长了4.5倍；总诊疗人次数从2008年的35亿人次增长到2018年的83亿人次，十年增长2.4倍。

宋福兴指出，应发挥健康保险支付方的作用，共建共享大健康生态圈。健康保险作为医疗费用的支付方，从三个方面已显现出在产业链中处于核心地位。

一是产业链上下游相关方的融合器。健康保险具有协作医疗健康资源的天然优势，强化支付方的角色定位，可以连接产业链条上的上下游资源，给其带来丰富的客户资源，将群众的潜在需求转化为现实购买力，促进医药养护等相关产业快速发展。如在美国，医疗保障覆盖的总人群中，健康保险覆盖人群占比达到63%，健康保险赔付支出占医疗总费用的比重达到35%；上市医院收入来源中，来自健康保险的收入占比超过55%。

二是医疗资源配置的优化器。发挥市场在优化医药等资源中的决定性作用，提升社会治理效率，监督医疗行为，控制医疗费用上涨，提升医院和医生的收益，推动分级诊疗和医保、医疗、医药“三医”联动，成为政府撬动医药卫生体制改革的有效抓手。

三是创新社会治理的保障器。通过发挥市场优势和专业技术优势，可以科学管理基本医保，放大保障效应，与政府合力托举民生，促进社会和谐；可以为群众提供健康保险和健康管理相结合的一揽子服务，使群众不得病、少得病、得了病得到科学适宜的治疗，防止因病致贫、因病返贫。

在宋福兴看来，为发挥健康保险的支付方功能，提高群众的医疗保障和健康水平，必须处理好政府和市场的关系，深化医疗健康领域的体制机制改革。一是构建政府委托业务的市场化经办管理机制，按照政事分开、管办分离的原则，加快推进医疗保障体制机制改革，实现“政府效率最高、成本最优、群众保障水平更高、服务水平更好”。二是改革保险机制，发挥商业健康保险的精算、机构网络、专业服务等优势，实现“社保+商保”的无缝链接，形成“基本医保+雇主投保+个人投保”的保障“三支柱”，将群众的实际医疗费用报销比例提高到85%左右，增强获得感和幸福感。三是强化健康保险作为支付方的角色定位，用市场的手段，有效平衡政府、患者、医疗健康机构、保险公司各方利益，实现多方共赢。

宋福兴还强调，健康保险公司应不断探索创新，积极服务健康中国建设。他表示，健康保险公司立足国情和公司实际，学习借鉴国际经验，在“大健康”的蓝海中谋篇布局，构建三大业务领域，提升服务能力，把党中央的方针政策转化为服务民生的实际行动。

在政府委托保险业务领域，开展基本医保经办、大病保险等服务，创新探索政府、保险公司、医疗机构和参保群众互利共赢的良性发展机制，构建起“基本+大病（补充医疗）+医疗救助+长期护理+健康管理”的完整保障链条，成为国家医疗保障体制改革的积极参与者和重要推动力量。2018年，商业健康保险机构参与经办基本医疗保险、城乡居民大病保险等各类政府医保业务规模超过1000亿，近5年年均增速达到46.12%，参与政府医保的广度和深度正在快速扩展。但从目前情况来看,商业健康保险机构参与经办的规模,仅占基本医保基金总量的5.2% (2018年中国医保基金总量2.1万亿）,市场空间非常广阔。未来，政府将按照“政府主导、市场运作”的原则，继续深化医保经办管理体制改革，政府委托保险将成为商业健康保险机构的重要业务领域。

在商业健康保险业务领域，对接全民医保体系，积极打造覆盖全生命周期，涵盖医疗、疾病、护理、失能、意外等需求的健康保障计划，为不同人群构建起全方位的健康风险屏障。如针对个人、家庭和企业，对接国内外优质医疗资源，提供电子健康档案、健康评估、二次诊疗意见、全程就医安排等一揽子服务，并提供最高可达千万级的高额保障，凸显了健康险专业特色。巨大的市场需求将持续驱动商业健康保险快速增长。预计到2020年，中国商业健康保险市场规模可突破1万亿，将持续保持30%左右的速度增长，形成与财产险、寿险三足鼎立之势。

在健康管理保险业务领域，健康保险作为支付方，将依托中国领先的5G等先进科技，强化科技赋能，共联、共建、共享大健康产业上下游资源，通过建平台、搭生态圈，为客户提供全生命周期的健康管理服务。例如，人保健康已与6415家医疗机构、44万名医生（其中副主任级以上医生26万名）、15万家药店建立了合作关系。依托线下合作网络，构建“人民健康”APP“一站多能”的服务场景，初步形成了集健康医疗、健康保障、生活服务为一体的大健康生态圈。

通过发展三大业务领域，健康保险公司积累了大量的客户资源、医疗资源、数据资源，致力于解决群众的医疗健康问题，实现“病有所医、老有所养、贫有所助、难有所帮”。

宋福兴强调，应以健康保险资金为纽带，打造产业融资平台，共享发展红利。

保险资金具有规模大、长期可持续等特点，与健康产业初期投入规模大、回报周期长的要求具有天然的匹配性，可以为健康产业的发展提供雄厚的资金支持。如在美国等成熟资本市场，保险资金和养老基金的资金占比一般能达到30%-40%，健康保险公司一般是大型医疗集团的重要股东。在国内，有的公司通过投资医疗机构、建设健康管理中心和养老社区等方式，加快产业链布局；有的与互联网企业深化战略合作，在互联网金融、数据研究与挖掘等方面加大资源投入，拓展新的销售和服务平台。

健康保险公司可以直接股权投资，通过股权纽带，战略性布局医疗健康产业；可以进行债券投资，支持医疗健康产业链建设，推动产业发展；可以进行战略合作，通过与医养药护等健康服务机构签订战略合作协议等方式，实现资源共享；可以发起设立产业基金。聚集社会资本，做优做大医疗健康产业。

最后，宋福兴表示，要从四方面推动政府完善健康国民政策，进一步优化发展环境。

一是大力弘扬我国悠久的健康文化传统，倡导“每个人是自己健康第一责任人”的理念，形成健康的行为和生活方式，增强健康服务业发展的内在动力。二是加快“健康中国”法制化进程。制定《全民健康保障法》，落实相关领域的责任，保障人民获得更加公平、优质、高效的健康服务。三是加强医疗健康产业的基础建设，建立统一的服务规范和技术标准。出台制定税收优惠、用地等支持政策，进一步鼓励健康保险公司投资医疗、护理等机构，构建健康保险主导型的产业发展模式，推动健康产业发展。四是鼓励健康保险与医疗、健康管理、康复护理和休闲疗养等机构合作，共享共建共赢。积极开发高端医疗、康复疗养、医养结合等系列产品，打造健康旅游产业基地，满足广大人民群众不断增长的健康需求。