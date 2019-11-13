新版《健康保险管理办法》发布 健康管理首次以专章写入

人民网北京11月13日电（王国菁）11月12日，银保监会发布了新修订的《健康保险管理办法》（以下简称《办法》），进一步推动和规范健康保险发展。《办法》首次将健康管理以专章写入，对健康管理的主要内容、与健康保险的关系定位、费用列支等方面予以明确。

《办法》指出，保险公司可以将健康保险产品与健康管理服务相结合，提供健康风险评估和干预、疾病预防、健康体检、健康咨询、健康维护、慢性病管理、养生保健等服务，降低健康风险，减少疾病损失。并鼓励保险公司在医保合作中参与医疗控费，规范相关医疗行为。

为突出健康保险保障属性，《办法》将健康保险定位为国家多层次医疗保障体系的重要组成部分，完善健康保险的定义和业务分类，将医疗意外保险纳入健康保险。

并将健康保险定义为，由保险公司对被保险人因健康原因或者医疗行为的发生给付保险金的保险，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。

为保障消费者权益，《办法》规定保险公司销售健康保险产品不得强制搭配其他产品销售、不得诱导重复购买保障功能相同或者类似的费用补偿型医疗保险产品等禁止性规定。

《办法》明确，除家族遗传病史之外，保险公司不得基于被保险人其他遗传信息、基因检测资料进行区别定价。保险公司不得要求投保人提供或者非法收集、获取被保险人除家族病史之外的遗传信息或者基因检测资料。

《办法》要求疾病保险、医疗保险、护理保险产品的等待期不得超过180天。医疗保险产品可以在定价、赔付条件、保障范围等方面对贫困人口适当倾斜，并以书面形式予以明确。

银保监会有关部门负责人表示，在下一步工作计划中一是做好《办法》的宣传工作，引导行业回归保障，满足人民群众多层次、多样化的健康保障需求。

二是完善健康保险相关制度。完善重大疾病定义、修订重疾发生率表，用足用好税优健康保险政策，研究制定保险业健康管理服务指引，鼓励保险业参与国家长期护理保险试点等。

三是加大监管力度，规范健康保险市场秩序，保护消费者合法权益，促进健康保险持续稳健发展。