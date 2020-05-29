周延礼：推动健康保险稳健快速发展 助力多层次医疗保障体系建设

人民网北京5月29日电 28日，全国政协委员、原中国保监会副主席、党委副书记周延礼做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“完善健康保障体系 构建美好生活”专场论坛上，周延礼表示，目前，我国大病保险制度在重大疾病防控方面发挥了重要作用，体现了我国多层次医疗保障制度的优势。为此，及时总结大病保险方面取得的经验，深化保险供给侧结构性改革，推动健康保险稳健快速发展是下一步工作的重点。

“健康保险在保障民生中发挥了重要的作用，尤其是疫情发生之后，人们购买健康保险的意识得到普遍提高，这也要求我们要不断深化保险供给侧结构性改革，提供更好的、更适合中国广大居民的健康保险产品。”周延礼表示，2019年7月国务院出台了《国务院关于实施健康中国行动的意见》，其中针对肿瘤、心血管疾病等重大疾病防控都做了工作部署，商业健康保险为推动该方面工作采用了人工智能、大数据、医疗新技术、新药品等新技术，为广大群众提供了健康保障。新技术的应用，为解决重大疾病保障不足的问题发挥了重要作用，未来产品创新、服务创新是助力多层次医疗保障体系建设的关键。

周延礼建议，一是商业健康保险的发展，需要相关部委的统筹、协调与合作，要明确大病保险、医疗救助、商业补充保险的定位与功能，要全力扩大服务对象范围、不断提高保障水平。二是在大病保险实施方案中，商业保险机构要积极与医保相关部门进行有效的对接，发挥好风险管理、精算技术、承保、理赔和控费方面的专业技能，进一步提高服务能力和水平。三是在筹资机制方面，要进一步扩展筹资渠道，提升基金可调节范围，增强抵御风险能力，持续完善筹资机制。四是要完善数据标准建设，搭建信息交流平台，建立健全政府、医疗机构、商业保险公司之间合理的信息共享机制。