大热天浑身没劲？三招缓解疲劳

炎炎夏季，挥汗如雨，不少人都感到疲倦乏力、气短胸闷、没胃口、睡眠差等。中医认为，气阴两虚、暑湿困阻是导致夏季人体觉得疲倦最常见的原因，而且两者常同时存在。广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师唐梁介绍，可以通过三个方面缓解夏季疲劳：

1.适度运动。

运动可以促进血液循环，排汗的过程可以排出部分湿气，所以运动可以改善疲劳的感觉。当然要根据体质来，本来就气血不足的人不宜运动太过。

2.适当午睡。

适当的午睡可以调节气血、调整体能。特别是炎热的夏季，适当午休可以养护心气心血，给下午的工作和学习充电。

3.清淡饮食，不宜生冷过度。

夏季湿重，脾胃功能容易受到影响，特别是进食生冷。清淡饮食有利于脾胃运化水谷和水湿的功能。即使想避暑，也要少喝冰冻饮料、啤酒，不宜吃太多生冷瓜果。这些东西容易损脾胃阳气。

唐梁给大家推荐了几款简便有效的祛暑茶：

1.洋参豆朴茶：

材料:西洋参5克，扁豆花5克，厚朴花5克，薄荷3克。

做法：开水泡服，每6小时一换。

功效：益气养阴，化湿解暑。西洋参：甘，微苦，凉，补气养阴，清热生津。扁豆花：平、甘淡、无毒，解暑化湿、和中健脾。厚朴花：理气化湿。薄荷疏风散热，清利头目。

2.荷竹梅酸茶：

材料:鲜荷叶10克，淡竹叶5克，乌梅5克。

做法：开水泡当茶服。

功效：化湿醒脾，清心生津。荷叶有清热解暑祛湿之效，还可以升发元气，降血脂。淡竹叶味甘、淡，性寒；归心、肺、胃、膀胱经；体轻渗泄，具有清热除烦，利尿通淋的功效。乌梅，酸平，敛肺，涩肠，生津。适于暑热重，心烦口渴之人。胃酸过多或脾胃虚寒者少饮。

3.五叶芦根饮：

材料：藿香叶、薄荷叶、荷叶各5克，佩兰叶10克、枇杷叶、鲜芦根各30克，冬瓜60克，白糖适量。

做法：将上述材料洗净，先以枇杷叶、冬瓜共煎汤代水约500毫升，再加入其药同煎10分钟，调入白糖（也可以用新鲜甘蔗代替白糖）即成。

功效：芳香化湿、健脾醒胃。冬瓜、藿香、荷叶、佩兰解暑化湿，薄荷利咽，枇杷叶清肺化痰，鲜芦根利尿生津除烦。适于湿热困阻、身倦纳差、烦渴、咽痛尿黄者。需要注意的是，五叶芦根饮整体偏凉，故脾胃阳虚、腹泻、畏寒肢冷的人慎用。（记者 伍仞）