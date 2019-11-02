老年用药有诸多特殊
国家老年医学中心、北京医院药学部副主任药师 张亚同
老人是用药“大户”，但又因年老体弱，在服药方面有特殊性，机体变化会影响药物在体内吸收、分布、代谢和排泄的过程。
上了年纪，胃黏膜萎缩及胃壁细胞功能减退，直接影响酸性和碱性药物的解离度、脂溶度，从而影响药物吸收。老人胃肠蠕动相对减弱，药物进入小肠的时间延迟，同样影响药效发挥。老人还常患有便秘、腹泻，药物吸收更慢。再加上胃肠道体液量减少，一些药物的生物利用度降低。
从药物分布来说，老人细胞功能减弱、细胞内液少，脂肪组织增加而非脂肪组织减少，这就使吗啡、安定等分布容积较小的药物血药浓度增加。血浆白蛋白的含量随着年龄增长而降低，会直接影响药物的蛋白结合率。65岁老人的肾血流量仅为年纪人的40%~50％，易造成药物蓄积中毒。
从药物代谢来说，多数药物在肝脏要经过不同程度的结构变化，经肝内药物代谢酶作用，使血药浓度降低，药理作用减弱，老人肝萎缩，肝内代谢酶减少，会影响药物代谢清除。肾脏是大多数药物排泄的重要器官。老人肾功能减退，可能造成药物蓄积。
再说药物受体效应，老人的靶器官对药物的敏感性有变化，且随着增龄，体内一些受体数量减少，受体与药物的结合力减弱，不仅影响药效，而且会诱发不良反应。老人抑郁症的发病率较高，使用安定类药物后易出现精神错乱和共济失调，易跌倒。老人心血管功能也有减退，在正常血药浓度下可能引起时间长而明显的体位性低血压。（总第49期）▲
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