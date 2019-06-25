腔内血管学专委会内脏动脉疾病专委会第四届学术会议召开
6月21日-6月22日，由中国医师协会腔内血管专业委员会、国际血管联盟中国分部、中关村精准医学基金会、北京中西医慢病防治促进会，航天中心医院、北京大学第三医院、鞍钢集团总医院联合主办的“2019年中国医师协会腔内血管内脏动脉第四届学术会议、国际血管联盟中国分部内脏动脉疾病专委会第一届年会”顺利召开。同时，举行了通用鞍钢医院管理有限公司揭牌仪式。
本次大会旨在践行“只有全民健康，才能全面小康”的号召，秉承“专业、创新、交流、融合”的大会精神，紧贴与临床疾病介入诊疗相关的热点问题开展交流。
此次会议内容涵盖内脏动脉介入、颅脑介入、急诊急救介入、腔道介入等领域，参与本次学术活动的专家两百余位，到场参会的医疗护理界同道500余人。此次会议期间共有48场学术讲座，讲座均由国内介入领域专家担纲完成；专家们从多个专项，分享介入（腔内）治疗在临床医学范畴中的经验及理念，讨论介入治疗在临床各类诊疗中的优势与局限性，并对肿瘤微创治疗的最新动态进行了深度交流，各方专家就血管介入领域的新方法、新理念、新技术展开学术辩论。
大会执行主席航天中心医院外周血管介入科主任丁明超、鞍钢集团医院主任任东铭共同主持开幕仪式，北京大学第三医院介入外科主任、大会主席李选教授，卫生部原副部长曹荣桂，鞍山市政府，通用技术集团，鞍钢集团等领导出席并发表致辞。
此次会议进行网络现场直播了，并在会议中场进行疑难病例交流直播，北京、上海、广州、南京四地介入专家对疑难病例进行了精妙绝伦的点评分析，网络点击量过万，近万医疗工作者关注并观看了此次直播，给不能到场的，工作繁忙的年轻医师搭建了很好的手术交流学习的平台，受到广大与会者的好评。（肖丽）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn