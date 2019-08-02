“血液透析血管通路介入技术评估方法学研究项目启动会”在京召开

8月1日，由国家卫生健康委卫生发展研究中心（以下简称“卫生发展研究中心”）主办的“血液透析血管通路介入技术评估方法学研究项目启动会”在国家卫生健康委培训中心成功召开。来自国家卫生健康委相关单位、人社部相关单位、北京大学人民医院、河北医科大学第一医院、首都医科大学同仁医院、郑州大学第一附属医院等相关单位专家参加会议。

国家卫健委卫生发展研究中心药物和卫生技术综合评估中心副主任赵琨出席会议致辞，并宣布血液透析血管通路介入技术评估方法学研究项目启动。她表示，党的“十九大”报告提出了“健康中国”的伟大战略目标，其中格外强调了重大慢性疾病防治工作的紧迫性和重要性。介入技术是利用微创手段和腔内治疗解决接受肾脏替代治疗患者血管通路问题的先进手段，血管通路是维系肾脏替代治疗患者的“生命线”，通路资源的保护对该类患者具有极其重要的临床意义，通过开展血液透析血管通路介入技术循证医学和转化医学多中心大数据临床研究与推广，全方位、多手段地实现临床医生技术实操，未来覆盖更多人民群众，助力健康中国建设。

与此同时，赵琨也对项目的推进和发展提出了要求和希望，在血管通路介入技术的起步阶段即进行规范化培训和技术方法学评估具有很强的前瞻性，期待通过规范化的培训形成完善的技术体系，多中心联合产生切实可信的医疗数据，一方面形成专家共识和团体标准，必要时上升为指南和国家标准。另一方面为医保政策的制定提供数据参考，为医保支付模式的优化和改进打好基础。

人社部职业技能鉴定指导中心领导在致辞中表示，血管通路是维持血液透析患者的“生命线”，血管通路的治疗很大程度上决定了透析患者的生存时间和生活质量，通过培训体系的建立，使血管通路介入技术得以规范的应用于临床，真正有利于患者、有利于医务人员、有利于国家。希望通过本项目的研究开展及介入技术的培训和推广，提高更多的医护人员水平，切实掌握该项技术，真正为患者服务，使广大透析患者获益，使该项技术真正造福于社会大众。

会议现场公布了血液净化血管通路介入技术培训单位及培训专家，并对河北医科大学第一医院等共9家单位授予“血液透析血管通路介入技术培训基地”。北京大学人民医院左力教授从血管通路介入技术发展历史、学科建设、未来发展三个方面分享；河北医科大学第一医院张丽红教授培训基地遴选办法及工作开展计划进行了重点阐述，并就血管通路超声教材编委及管理办法进行布置；浙江医院徐元恺医生宣读了研究项目执行方案、培训体系等实施办法。

会议表示，血液透析血管通路介入技术优势明显，是维持血液透析患者的“生命线”，多数三级医院均有意愿尝试开展此项新技术。此次会议的召开，对推广和加强患者血液透析血管通路介入技术治疗并使患者最终实现临床获益具有十分重要的意义。（李凌宇）