儿童反复干咳、过敏需警惕哮喘

儿童哮喘是指发病年龄在0-14岁之间的支气管哮喘患者，其发病大多与接触过敏原或病毒等感染诱发有关。儿童正处于生长发育的过程，身体及免疫正在不断发育、完善，因此早期、规范的积极防治对于哮喘的治疗是非常有意义的。医生提醒家长，一旦发现孩子有过敏或哮喘症状，即应及时就医，规范治疗。不过需要提醒的是，有些哮喘症状并不典型，很容易被忽视，导致治疗的延误。因此，如果发现以下情况，也要想到哮喘的可能，及时带孩子就医：反复咳嗽超过一个月，以晨起和夜间咳嗽为主，咳嗽常为刺激性干咳，应用抗生素无效；对某些刺激性气味过敏，出现喷嚏、咳嗽，对海产品、某些热带水果、部分药物过敏；运动、感冒、吸入冷空气或进食冷饮后易出现刺激性干咳、胸闷；有经常打喷嚏、流涕、鼻塞、鼻痒、眼痒等症状，晨起发作明显或有明显季节性；有明显的湿疹史、过敏性疾病家族史等。