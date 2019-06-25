2019北京大学儿科战略发展论坛在京召开

近日，“2019北京大学儿科战略发展论坛”在京召开，论坛期间同时举办北京大学儿科学系（教研室）成立90周年庆典，并启动了我国儿童血友病综合防治中心。

论坛邀请了国内外多位知名儿科专家教授经验分享。在学科方面，通过对我国的医学教育文化、学科管理模式的探讨等方面对儿科学科建设提出宝贵的建议，也通过对儿童慢病、新生儿疾病、疑难罕见病等极大影响儿童健康的疾病研究进展的分享拟提高相关疾病的诊治水平；在科研方面介绍了儿童IgA肾病注册的研究（RACC）设计与实施。

由北京大学第一医院主办的“北大儿科发展论坛”自2012年起至今已连续举办了8届。八年来，北大医院发展论坛致力于关注我国儿科事业的发展，在儿科专科医生培训、中国儿童医院及综合医院儿科面临的挑战、儿科人才引进、开发合作等方面逐渐与国内外专家达成共识，不断为我国儿科事业献谋献策，为儿科事业的发展做出了极大的努力和贡献。

1929年，北大医院在国内首创儿科教研室，1946年1月开始实行24小时住院医师制度。经过几代人的探索、建设，北大医院儿科已经成为基础扎实、梯队健全、技术力量雄厚、医教研全面发展的学科。学科带头人承上启下，继承创新，培养了一大批高水平的儿科医护技队伍，促使儿科在国际国内的学术影响力不断加强。

在临床上，除了对儿科常见、疑难疾病及危重症抢救开展规范化诊疗及应用研究外，在癫痫、肾病的综合诊疗、遗传性神经系统疾病的临床、基因和产前诊断，遗传性肾脏系统疾病的临床、基因和产前诊断，遗传代谢病的诊断、治疗、筛查及产前诊断，儿童功能性心血管疾病的诊断与治疗，早产儿院内救治及出院后随访，新生儿头颅影像与近红外监测，血液系统疾病的诊治以及危重症救治，呼吸内镜及其介入诊疗技术以及儿童临床药理学（药物临床试验）研究与应用等方面具有明显特色和优势。建立了完善的儿科疾病诊疗管理规范与流程，制定诊疗手册并应用临床路径指导疾病的诊疗活动。（马晓慧）