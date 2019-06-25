高血压夏季“变正常”切莫擅停药

一些患有高血压的老病号都有这样的感觉：天气寒冷的时候血压居高不下，有时服药后也很难把血压控制在理想的水平。而到了夏季，血压会下降，有的甚至变成正常或者偏低。

因此一些高血压患者“久病成良医”，每逢夏季炎热天就停止服用降压药，到了秋天天气凉爽的时候重新服用降压药。其实，这样的做法不妥，自己随意乱停服降压药可能还会出现严重后果。

高血压自行增减药量或危及生命

研究表明，血压变化确实具有明显的季节特点，通常表现为冬季高，夏季低。这是因为炎热的夏天人的血管容易扩张，因此血压就会相对较低。

但是，这并不意味着高血压患者可因此而停止服用降压药。因为高血压患者与正常人不同，他们的血压波动对环境温度适应能力差，气温一高，还容易中风；此外，也可能发生血黏度增加，最后形成血栓等，其危险程度，比冬季更为厉害。若自行停药或减药不久后，会出现血压反弹升高，不仅达不到治疗效果，而且由于血压波动极易引起心、脑、肾等方面的严重并发症，甚至危及生命。

另外，影响人体血压的因素除气候外还有精神情绪等。炎热的夏天尽管正常情况下血压偏低，但是天气闷热会让人心情烦躁，心急易怒，造成夜间睡眠不好，从而使血压升高，此时两者作用相互抵消，可能血压上升的因素会占据上风。

自测血压常低于120需就医

不过，经常性血压过低会造成器官、组织血液供应不足，老年人对低血压的耐受性更差，更容易出现器官血液灌注不足和缺血的现象，甚至导致缺血性脑卒中、心绞痛和肾功能不全等严重后果。

那么，对于一些门诊长期治疗的病人血压控制很稳定，但入夏一段时间之后出现了血压偏低的现象如何处理？最重要的一点是： 不能随意停药，应在医生的指导下适当地调整药物的剂量或者暂停用药。

一般而言，在家测量血压，如果收缩压经常低于120毫米汞柱就应该去医院调整药物。因为患者长期处于家里或者工作场所环境，而一个星期或者一个月在医院里测得的血压可能会偏高。有的人见到医生会紧张而血压升高，即“白大褂高血压”，这不能代表患者平时真实的血压水平。患者可把自己平时测得的血压情况告诉医生，让医生来评判、定夺是否调整或者停用药物。

如果服药后出现无力、虚弱、头晕等症状，尤其是站起来头晕、眼前发黑，甚至出现跌倒等，应立即平卧，测血糖和血压。如果血压过低，应立刻暂停用药，及时到医院就诊。

夏季优选长效、缓释降压药

炎热的夏季选用降压药的品种大有讲究。夏季由于出汗较多，电解质容易丢失，因此要少用利尿剂。这时使用利尿剂降压，最易造成低血钾。

由于炎热的天气会造成睡眠质量下降，夜间血压会相对升高。因此，夏季尽量选用长效、缓释降压药物。用长效降压药物，能更好地控制夜间血压。长效降压药可使血压在24小时内保持稳定，从而减少心脑血管病的发生。

有些轻度高血压的患者，如平时收缩压在140~145毫米汞柱和/或舒张压在90~95毫米汞柱之间，到了夏天血压就会降下来，这时候可在医生的指导下减少用药剂量或者暂停降压药。

需要强调的是，有些特殊患者即使夏天血压不高，也不能停用降压药。比如长期高血压合并急性或慢性心衰患者，不能停用血管紧张素转换酶抑制剂或者血管紧张素受体拮抗剂类药物。因为这时候用药的目的不再是单纯降压，而是用来治疗心衰和保护心脏功能。许多心梗患者需要使用血管紧张素转换酶抑制剂或者血管紧张素受体拮抗剂类药物进行二级预防，防止再发生心肌梗死，防止心肌梗死患者发生心衰。又如某些糖尿病或肾病尤其是合并大量蛋白尿的患者，往往需要使用血管紧张素转换酶抑制剂或者血管紧张素受体拮抗剂类药物，降低蛋白尿，保护肾脏功能。文/邬时民