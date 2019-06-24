“心健康”专家：提升基层心血管防治水平意义重大

6月15日，“心健康公益行动计划辽宁省启动会”在沈阳召开。会上，心血管领域相关专家接受了人民网·人民健康的专访。专家们认为，当前我国心血管疾病形势严峻，提升基层心血管防治水平意义重大。

图为吉林大学白求恩第二医院刘斌教授

“我国医疗资源分布非常不均衡，大城市的医院或者大的三甲医院整体来说技术雄厚，基层水平需要改善。只有基层的业务能力提升了，才能把病人留在基层。国家主张分级诊疗，让老百姓少花钱，留在基层治疗，本身是非常好的。但如果基层没有救治能力，连高血压、心衰都救治不好，如何不让这些患者往上面转呢？因此，提升基层医生水平意义重大。”吉林大学白求恩第二医院心血管内科刘斌教授说。他认为，基层不是要学会最新的技术，重要的是推广普及一些大家已经公认的规范性的诊疗手段，让业内共同认为有效、合理的治疗措施、治疗手段尽快落地。

此外，刘斌强调，如何能让更多的人少得或者不得心血管疾病，是比治疗更重要的。心健康这项公益活动，面向社会大众普及心血管知识，意义重大。

图为河北医科大学第二医院傅向华教授

深入参与心健康公益行动河北站活动的河北医科大学第二医院心血管内科傅向华教授对此深有感受。“心健康公益行动在河北开展，推动了胸痛中心的建设，普及了溶栓治疗，起到了非常好的效果。”他举例说：“基层不能早期做支架，做PCI治疗，我们用早期溶栓就能很好地救治边远或基层的高危重症心梗患者，溶栓基本上在一小时，内容物基本上都能溶开，也取得了非常好的效果。现在，现在的溶栓治疗越来越普及，越来越深入，大家越来越接受早期溶栓，推广早期溶栓，这对我们急性心梗的治疗，特别是早期，非常有好处。”

傅向华表示，心健康公益行动，以“心健康”为主题，包括公益、科普、临床救治能力提升的培训，是多层面、多角度、全方位维护心脏健康的一个非常有益的公益活动。“我们也特别积极愿意参与这个活动，也愿意贡献我们自己的一份力量。”

图为内蒙古自治区人民医院赵兴胜教授

内蒙古自治区人民医院赵兴胜教授认为，现在心血管疾病是危害我们健康的第一大病种，建设健康中国，首先要把心血管疾病这个问题解决掉。长期以来，我们的策略是重在治疗、轻视预防，未来一定要加强预防工作。对于老百姓个体而言，高血压、高血脂、高血糖、肥胖，这些不健康的生活方式，就对血管的损害非常严重。因此他建议，想预防这些疾病，就要有一个健康的生活方式，一个正常的作息时间，一个良好的心理状态，保持饮食膳食平衡，减少饮酒，及早戒烟，这样才能不使身体受损。

对于心血管疾病患者，傅向华教授也提出了自己的建议，他表示，有严重的胸痛要早叫救护车，胸痛超过20分钟不缓解，就要叫救护车。“这一点太关键、太重要了。因为救护车是流动的救治单位，早救治就有更好的效果，院前一分钟比院后更重要，因为是在早期。”