不少病程较长的糖尿病患者复诊时，常会被医生嘱咐一句“平时注意小腿和脚上的颜色和伤口啊”。不懂的人往往不明所以，这其实是医生怕他们患上糖尿病足。

中医认为，糖尿病足终末期分干湿两型，可通过伤口是否有脓性分泌物、异味、颜色变化等区分，但病情往往已经较为严重。北京清华长庚医院血管外科副主任医师张童介绍，临床上，医生常按受累系统，将糖尿病足分为缺血型、神经型和混合型。缺血型表现为下肢发凉、行走受影响、静息痛等症状，较为凶险，容易导致截肢；神经型常表现为下肢感觉异常，比如麻木、疼痛，也有不少患者属于混合型。

当患者足部破溃时，为避免细菌感染，专业医生首先要对伤口进行换药消毒甚至清创；如果已出现感染，在消毒清创后，还要针对感染面积、深度、细菌种类，结合抗菌药物治疗。

血管狭窄闭塞是糖尿病足至关重要的病因，统计学调查分析发现，中国糖友合并缺血型糖尿病足的比例为75%~80%。糖尿病病程越长，全身微血管损伤越严重，微循环受阻程度越高；而下肢血管十分修长、管径小，且足部离心脏最远，这一区域更易因微循环受阻导致缺血。

这种情况下，不解决血管病变，单纯清创不但不能有效延缓糖足进展，还会适得其反。正确的做法是，针对下肢缺血症状，早期应用抗血小板、扩血管药物治疗，比如阿司匹林、氯吡格雷、沙格雷酯、贝前列腺素等。

若患者血管出现狭窄或堵塞，绝大部分情况下会选用微创手术进行治疗。比如经皮穿刺，进行“下肢动脉腔内介入”治疗。手术中，医生会在堵塞部位放入球囊，接着给球囊“打气”，将狭窄的血管“撑开”，取出球囊后，血流便恢复畅通，或者在病变处置入支架。

更为合理先进的做法是通过斑块旋切或斑块消融导管清除病变区域的斑块或血栓，这样更加彻底且不用植入异物，重建血运后通畅率更高，后期维护方便。

以前，下肢血管堵塞严重时，往往需要“搭个桥”，也就是进行“血管旁路手术”。在血管堵塞部位的前后端，移植人造血管或其他部位的血管，帮血流“绕”过堵塞路段。但这种手术创口大、并发症多，且糖尿病足的血管堵塞部位往往靠近终末端血管，不适合搭桥，已较少使用。张童提醒，不管是哪一种手术，术后患者要定期复查，避免血管再次堵塞。

针对神经型糖尿病足，往往需要应用营养神经的药物，比如α硫辛酸配合醛糖还原酶抑制剂；或者通过穿糖尿病足专用防护鞋，帮助矫正和控制压力，防止足溃疡。

相对国人而言，欧美人的神经型糖尿病足较多。他们更喜欢户外运动，如果出现下肢缺血、血管病变等引起的运动功能障碍，他们常能早期发现。但国内患者的活动量一般较小，血管病变不易察觉，且目前不少大医院还未完全普及血管外科，缺少专业检查设施，也会导致病情较晚发现。

要想预防糖足，患者首先要控好血糖，并定期复查血管方面检查，比如踝肱指数测量、下肢血管B超、CT增强扫描、血管造影等检查，无创检查最好每年一次，尤其是病程达到5年甚至10年的糖尿病患者。规律运动也有助于全身血液的循环，最好选择散步等运动。此外，吸烟是目前统计学上最严重的血管损伤因素，有吸烟习惯的患者最好尽早戒烟，张童最后强调。▲