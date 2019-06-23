对中国人来说，鸡鸭鱼肉煮成的鲜汤在餐桌上一直占有重要地位，但特殊人群喝鲜汤有禁忌吗？本期，我来为大家讲解一下“不同人群应该怎么喝汤”。

高血压患者。高血压患者第一位的要求是控盐，所以鱼汤和肉汤都需要注意少盐。大部分人做汤时都会加盐，按0.5%盐的正常口味，一小碗（200毫升）汤中就含有1克盐。同时，超重肥胖的高血压患者也需要控制饱和脂肪和总脂肪量，肉汤要特别注意去油，降低饱和脂肪；鱼汤虽然富含欧米伽3脂肪酸，但烹调时也要注意少用烹调油，因为烹调油不仅会增加脂肪含量，而且富含欧米伽6脂肪酸，会抵消吃鱼对心脑血管的有益影响。高血压患者更适合的饮料是不加糖的蔬菜汁、绿茶、乌龙茶和椰子水。除高血压患者外，中风、冠心病等患者也是如此。

痛风患者。如果有痛风病或者血尿酸高，不仅浓白汤、油腻的汤不适合，鱼肉的清汤也别喝。这类患者通常有体脂肪过高的问题，喝油汤、浓白汤会摄入过多脂肪，不利于各种并发症的控制。但是，即便是少油的清汤，其中也含有较多的嘌呤物质，对控制尿酸不利。嘌呤类物质易溶于水，去油并不能去掉它们，所以痛风和高尿酸血症患者不仅火锅汤不适合喝，连鱼肉的清汤也不能喝。矿泉水、没有加糖的蔬菜汁、纯椰子水和淡茶水，是需要控制尿酸的人最合适的饮料。

胃酸多的人。胃酸多的人不适合大量喝鸡汤、肉汤，因为肉汤有促进胃酸分泌的作用。建议还是少喝汤，肉类也要注意控制数量，不要一次吃太多。建议胃酸多的朋友们用餐时先吃些少油的蔬菜，再吃鱼肉类食物，不要一上来就空腹吃很多大鱼大肉，也不要先喝鱼汤肉汤。如果要喝汤，也要晚点喝，少量喝，以免引起肠胃不适。

胆结石、胆囊炎患者。胆囊疾病患者应当控制脂肪和胆固醇摄入量，鸡汤、肉汤中的脂肪一定要去掉，浓汤和油汤一定不要喝了。此外，动物蛋白质总量也要控制，少量分次摄入较好，因为大量蛋白质摄入也会引起缩胆囊素分泌。顿顿大鱼大肉的吃法容易引起胆囊疾病急性发作。推荐的做法是，先吃少油蔬菜，再吃主食和其他菜肴，喝点淡茶或柠檬水。▲（生命时报特约专家中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 范志红）