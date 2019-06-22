我国20岁以上哮喘患者达4570万
6月21日，国际权威医学期刊《柳叶刀》在线发表我国学者完成的大规模人群研究——中国成人肺部健康研究的又一项重要成果，明确了我国20岁及以上人群哮喘患病率为4.2%，患病人数达4570万。研究负责人、中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰院士表示，该研究揭示了我国哮喘严峻的发病形势和沉重的疾病负担。
中国成人肺部健康研究项目联合全国12家呼吸领域优势单位，采取严格的多阶段分层整群随机抽样的流行病学调查方法，对具有全国代表性的10省（市）5万余名城乡居民，进行细致现场调查及严格肺功能检查，并结合2015年人口调查数据计算患病人数，得出中国20岁及以上人群哮喘患病率和患病人数。
研究显示，在接受调查的哮喘患者中，高达71.2%的患者未得到过明确诊断，26.2%的患者存在肺功能气流受限；只有23.4%的患者曾接受肺功能检测，5.6%的患者接受了规范的吸入糖皮质激素治疗。研究评估哮喘的风险因素发现，吸烟是中国20岁及以上人群哮喘的最主要危险因素，其他危险因素包括过敏性鼻炎、童年呼吸道感染病史、呼吸疾病家族史等。王辰表示，哮喘已经成为我国主要的、需要认真面对和解决的公共卫生与医疗保健问题。
《柳叶刀》同期配发由全球哮喘防治倡议理事会撰写的述评《中国哮喘的流行状况与疾病负担：该开始行动了！》。述评指出，中国肺健康研究作为一项“地标性”研究，具有多重重要学术意义，其大规模代表性人群样本、多阶段分层整群随机抽样的方法，确保了研究的内涵与外延的科学性和可靠性。其结果对于揭示中国哮喘严峻的发病形势及巨大的疾病负担，指导制定哮喘防治方略具有重要意义。（记者刘志勇）
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