又一国产抗癌药获批上市
我国自主研发的程序性死亡受体1（PD-1）抑制剂卡瑞利珠单抗（艾瑞卡）近日获国家药品监督管理局批准上市。这是国内目前获批的第5个PD-1单抗药物，也是第三个获批的国产PD-1抗癌药，用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗。
霍奇金淋巴瘤是一种独特的淋巴系统恶性疾病，好发于儿童和青年人，经多中心循证医学研究证实，艾瑞卡在既往接受过至少二线系统性治疗的复发/难治性cHL患者中显示出很好的疗效，且安全性可控。同时，在联合治疗方面，相关研究数据显示，卡瑞利珠单抗联合地西他滨，不仅可以极大地提高PD-1单抗的完全缓解（CR）率，同时可以克服耐药，并展现出可接受的安全性。
除了针对霍奇金淋巴瘤的治疗研究，艾瑞卡已相继开展了10余种中国高发瘤种的临床研究。同欧美国家研发药物相比，艾瑞卡的研究方向更加针对中国多发的癌种，如乙肝感染型肝癌、鼻咽癌、食管癌等，以期更好地满足中国癌症患者的治疗需求。（李会芳）
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