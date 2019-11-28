人民网11月28日电（记者赵永新）癌症患者的福音：可以报销的免疫抗癌药来了！

国家医保局刚刚发布的新版医保目录显示：PD-1免疫抗癌新药达伯舒（学名信迪利单抗注射液）被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019年版）》乙类范围，成为唯一进入国家医保目录的PD-1抗癌药物。

这意味着，自明年1月1日起，使用达伯舒且符合医保规定医学条件的患者可以按规定进行报销，自己只需承担报销之后的费用。

PD-1/PD-L1抗癌药通过激活患者自身免疫功能杀死癌细胞，是继化疗、放疗之后的由于又一抗癌新宠，不仅疗效较好、副作用较低，而且属于广谱性药物，一个药物可治疗多种癌症。自2014年全球首款PD-1抗癌药欧狄沃（俗称O药）获准上市以来，PD-1/PD-L1抗癌药凭借其广谱性、安全性，已成为肿瘤创新药领域最大的品种之一。

目前，我国已经批准上市了5款PD-1类抗癌药，包括：进口的O药（欧狄沃）、K药（可瑞达），国内自主研发的拓益、艾瑞卡艾立妥，以及美国礼来与中国信达生物联合开发的达伯舒。PD-1类抗癌药虽好，价格却让人咋舌：每位患者一年的治疗费用（未包含赠药费用），O药约为44万元，K药约为61万元，拓益约为19万元，达伯舒约为27万元。

达伯舒于2018年完成临床试验，其Ⅱ期临床研究结果作为封面文章刊发在2019年第一期《柳叶刀?血液学》上，成为首个荣登该期刊封面的中国科研成果。2018年12月247日，达伯舒获批上市，第一个获批的适应症是经典型霍奇金氏淋巴瘤。目前，该药正在进行20多项临床研究，以验证其在治疗更多实体肿瘤上的具体疗效。此外，达伯舒也已启动了在美国的临床研究。

根据国家医保局的相关规定，纳入医保乙类目录的产品应该具备临床必需、安全有效、价格合理等条件，以更好满足参保人员基本的临床用药需求，切实维护广大参保人的健康权益。对于申报进入医保的药品，国家医保局重点从药品的临床价值、病人获益、创新程度等方面进行评估，并在与药企进行价格谈判后最终确定其能否进入新的医保名录。

信达生物制药集团首席商务官兼信达生物上海分公司总经理刘敏先生表示：达伯舒纳入国家医保目录后，将进一步减轻肿瘤患者经济负担，帮助更多患者获得长期且规范化的药物治疗。与此同时，公司也将持续与多方共同探索创新支付方式，力争让更多患者可以享受到科学进步的健康成果。

关于达伯舒的最终价格、报销比例和报销办法，预计将在今年底近期公布。