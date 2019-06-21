看某电视台养生专题节目，数万患者弃医朝圣般地集聚于广西巴马县盘阳河的坡月、平安、长寿等村，并长住下来，祈盼生命奇迹。

如今，人们愈来愈重视养生，书店里的养生保健书琳琅满目，而且这些养生书内容有些还不一致。不少人养生走入了误区：今天听到某人打太极拳活到百岁，就去学打太极；过段时间听说某人练瑜伽很有成效，又丢开太极改学瑜伽。我的邻居秦大妈颇爱养生之道，看到别人不吃红烧肉，自己也跟着不吃；听别人说某保健品好，自己也紧随其后跟着买；别人减肥早点只吃个苹果，自己也学人家，结果“肥”没减成，却把自己“减”进了医院……

求健康如此生搬硬套，就像东施效颦。因为每个人的遗传基因不同，生理和心理特点不同，居住环境不同，人生经历不同，怎么可能人云亦云呢？别人的养生经仅供参考而已，每个人应该成为自己健康的主人，适合自己的才是最好的。（陈广智）