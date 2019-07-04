87.2%受访者直言现在养生被复杂化了

随着生活水平的提升，注重养生的人越来越多，但是一些人的养生观念不够科学，缺乏常识，对身体造成伤害。你平时是怎么养生的？你遇到过养生误区吗？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2002名受访者进行的一项调查显示，76.7%的受访者平时注重养生。71.4%的受访者称身边有人过度依赖保健品。受访者认为正确的养生观应该是：保持良好习惯，日积月累（70.2%）和保持理性，兼听则明（60.2%）。

71.4%受访者称身边有人过度依赖保健品

上海某小学教师张华英（化名）生活中有一些养生的习惯，比如喜欢喝热水、冬天泡脚。“关于养生，我会受到生活中和网络上零零散散的信息的影响，比如父母的做法，我关注的博主的分享等”。

来自江苏南京的法律工作者贺万裕，习惯遵从传统的养生观念，“我冬天会喝枸杞水，夏天会喝菊花茶，我觉得这符合养生之道，我也会通过一些自媒体，比如微信、知乎等获取养生的相关知识”。

调查显示，76.7%的受访者平时注重养生，89.0%的受访者有吃应季的蔬菜水果养生的习惯。67.5%的受访者通过微信微博等社交媒体获取养生知识，57.5%的受访者通过看电视节目、听广播等，49.5%的受访者是通过阅读相关书籍。

“现在网络成了很多人获取养生知识的渠道，但是网络上的信息无法确定是否靠谱，有的人打着养生的旗号，卖产品骗钱，老年群体比较容易上当受骗。”张华英说。

贺万裕认为，养生首先要区分一个概念，就是养生知识和健身知识，“我认为两者是有区别的，养生更注重的是传统的养生之道，健身知识更强调科学运动。但两者也是有联系的，都强调要养成好的生活习惯”。

对于养生，一些人存在各种各样的误区。调查中，71.4%的受访者观察到身边的人存在过度依赖保健品的情况。受访者认为其他常见的养生误区还有：觉得越贵的食物越好（63.3%）、病了再养生（54.6%）、听信没有科学依据的养生“秘诀”（52.1%）等。

中国健康教育协会常务理事、医学保健专家戴光强说，现在年轻人的养生问题，主要有以下几点：第一，很多年轻人都觉得自己的身体健康情况还不错，认为自己老了才需要养生，而实际上，老了再去养生已经晚了；第二，觉得养不养生无所谓，顺其自然就行；第三，就是不正确的养生，比如不应该减肥的人非要去减肥；第四，乱吃保健品，甚至用保健品替代正常的食品。

戴光强指出，现在做养生节目的平台很多，但一些说法缺乏科学依据，“比如说耳朵上有皱纹就是有心血管疾病，要怎么养生避免诱发，有些人就相信了，实际上并没有什么好处”。

87.2%受访者觉得现在养生被复杂化了

调查中，87.2%的受访者觉得现在养生被复杂化了。

贺万裕认为，养生不仅是从传统观念或传统文化中所发展出的一个概念，更重要的是和现在的科学、医学、营养学相结合，所演变出一个新的成系统、成体系的健康生活方式，例如早睡早起、健康运动、根据季节和时令来调整饮食等，只要生活方式健康，就是在养生，养生并不复杂。

年轻人应该怎么养生？受访者认可的养生观有：保持良好习惯，日积月累（70.2%）和保持理性，兼听则明（60.2%）。其他还有：量力而为，拒绝攀比（56.5%），未病先防，未老先养（45.9%）等。

张华英认为，所谓养生就是要养成好的生活习惯，不需要过于破费，花很多钱，买很多产品，为了养生而养生。

戴光强认为，养生问题的关键在两个方面：首先，应该认识到对年轻人来说，最健康、最科学的养生，就是过健康的生活，远离或者是杜绝不良的生活方式，比如不熬夜；其次，一些年轻人运动少，经常吃快餐、外卖，不吃早餐，晚餐吃很多，还要吃宵夜，营养不均衡等，这些都是应该改变的。

“人们现在容易得的疾病主要是慢性非传染性疾病，比如说癌症、心脑血管疾病、糖尿病等，这些疾病主要和个人不良的生活方式、不良的饮食习惯、不良的心态有关系。”戴光强认为，从这个角度来说，年轻人应该更好地去学习什么是不良的生活方式，什么是健康的生活方式，养成好的习惯，这是最主要的一条。只有这样，才能真正懂得养生，从养生中获得健康。

“对于养生观念，首先肯定是要相信科学；其次，我认为没有必要追求过度的养生，只要能够保持自己的身体健康，保持心理状态稳定就行。年轻人适当去追求一些生活上的娱乐和刺激，也是可以理解的，但凡事应该有个限度，没有必要为了暂时的快乐而伤害身体。”贺万裕认为，年轻人不仅要考虑眼下的生活，也要让自己几十年以后能有一个良好的身体，“我觉得这是一切养生观念的出发点，就是能够拥有一个健康幸福的人生”。

参与本次调查的受访者中，00后占1.3%，90后占26.2%，80后占48.4%，70后占18.0%，60后占5.3%。(记者 王品芝 实习生 王一帆)