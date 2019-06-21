硝酸甘油不能用水服！心血管“救命药”吃错会要命

硝酸甘油、速效救心丸、阿司匹林……这些“救命药”，吃错了会要命！

现在很多家庭都有小药箱。特别是家中有高血压、冠心病患者，为了预防心脑血管意外，小药箱里常备有诸如硝酸甘油、阿司匹林、复方丹参滴丸、速效救心丸等药物。但是很多人未必知道这些药物的药理作用，以至于急病乱服药。北京大学第一医院急诊科副主任医师王非提醒，滥用和误用药物，有时候适得其反，不但不能缓解症状，反而增加了出现意外的风险。

家庭常备的急救药到底如何服用才是正确?服用时又应当注意哪些方面?健康时报记者采访了两位专家进行解答。

受访专家：

北京清华长庚医院急诊科副主任医师王非

福建省急救中心院前急救部副主任钱欣

硝酸甘油：仅在心绞痛发作时使用

硝酸甘油是目前临床应用最广泛、最有效的短效抗心绞痛药物，适用于急性发作的病人。硝酸甘油可以扩张冠状动脉，改善心肌供血。它通过扩张外周的静脉来减少回心血量，从而减轻心脏负担，它可缓解各类心绞痛，如劳累诱发的典型心绞痛、冠状动脉痉挛引起的变异型心绞痛以及不稳定型心绞痛等。

常用的硝酸甘油有片剂和气雾剂两种剂型。气雾剂起效要快于舌下含服片剂。使用硝酸甘油时，应舌下含服硝酸甘油片剂或对准舌下粘膜使用硝酸甘油气雾剂，注意避免吞咽唾液。硝酸甘油可以快速起效，一般1-3分钟。

使用硝酸甘油时应注意和其他药物的相互作用。如：饮酒后及长期口服降压药、阿司匹林、西地那非的患者使用硝酸甘油时可能增加低血压的发生风险；而长期使用长效硝酸酯类药物可降低硝酸甘油的药效。

专家提醒：

王非提醒，硝酸甘油不是万能药，仅在心绞痛发作时使用，对其他类型的心脏疼痛不起作用。

舌下含服硝酸甘油吸收率在80%左右，一般在服后五分钟达到最大效果。用水吞服起效慢，而且肝脏对其有降解作用，会失去急救效果。若含服后病情仍不能缓解，且持续加重，需及时拨打120急救电话或入院就诊。

由于硝酸甘油可以扩张血管，所以使用硝酸甘油时应注意低血压的发生。如果在使用硝酸甘油后出现心慌、头晕、乏力等不适症状，或者自测血压偏低，应平卧休息。钱欣提醒，使用硝酸甘油后还有可能出现头痛。这些并发症状一般会在十分钟左右消失。

有以下症状的人群应该禁用硝酸甘油：对硝酸甘油过敏；心梗早期血压低、心率快；青光眼；颅内压增高；严重贫血。王非提醒，保存硝酸甘油应注意“避光、密封、阴凉”。未开封的硝酸甘油保质期为一年，开封后的保质期为3-6个月。王非提醒，患者若要常备硝酸甘油，请别忘记及时更换。

阿司匹林：有出血倾向者不可用

阿司匹林作为一个具有悠久历史的药物，在临床应用已久。阿司匹林通过抑制血小板聚集起到阻止血栓形成的作用，在家中常备阿司匹林的目的是在急性心肌梗死发生时降低患者的风险。

急性心肌梗死的典型症状是心前区或胸骨后强烈的压榨性疼痛，可向背部、左肩、颈部、上腹部放射。患者常伴有“濒死感”。此时口服阿司匹林的剂量是300mg，而且需要嚼碎服下，以便快速起效。

有明确的冠心病、缺血性卒中或者短暂性脑缺血发作、外周动脉粥样硬化性疾病的患者，经过评估以后可以长期服阿司匹林。服用方法为一天1次，一次100毫克，至少在餐前半小时空腹服用。

专家提醒：

“在我们急诊，经常看到一些老人因长期服用阿司匹林而出现消化道出血的情况，”钱欣解释，及时服用阿司匹林也不能随便服用，应在医生的指导下服用。

王非提醒，有出血倾向者不可使用阿司匹林，大剂量口服阿司匹林后应检查肝肾功能。

牙龈或皮肤经常出血者、血友病或血小板减少症患者，近期做过眼科、颅脑、内脏手术的人，禁用阿司匹林；如果有严重肝、肾、心功能不全，活动性消化性溃疡不可用；过敏体质者因其可诱发皮疹、哮喘、血管神经性水肿或黏膜充血等过敏反应，需要医生指导下服用；孕妇及哺乳期妇女必须在医生指导下服用。

复方丹参滴丸：不建议长期服

复方丹参滴丸是一个中成药，一般在出现心前区不适、胸闷、憋气时，舌下含服10粒。

复方丹参滴丸的成分是丹参、三七、冰片，它只是一种口服的预防药物，并不救命。活血化瘀、理气止痛，用于气滞血瘀所致的胸痹，症见胸闷、心前区刺痛；冠心病心绞痛见上述症候者。从成分来看，丹参、三七有活血化瘀、理气的作用，冰片不仅能止痛，还有利于药效发挥。

专家提醒：

王非提醒，复方丹参滴丸不建议长期服，在心绞痛发作时，口服丹参滴丸的起效时间尚不得而知。

如果出现心绞痛发作，口服丹参滴丸后，药物中的冰片融化后会使患者有胸中清凉的感觉，掩盖疼痛症状。由于复方丹参滴丸中含有冰片，冰片属于苦寒性质的中药，服用尤其长期服用后可能会损伤脾胃，比如出现腹痛、腹泻等胃肠道不适症状。但此时冠状动脉供血尚未得到改善。所以心绞痛发作时丹参滴丸适合作为辅助用药，此时应首选硝酸甘油。

速效救心丸：低血压患者慎服

速效救心丸的主要成分是川芎、冰片。川芎具有活血行气、止痛的作用。冰片是一味苦寒的中药，可止痛及利于药效发挥。和丹参滴丸一样，速效救心丸中的冰片有芳香开窍的作用，服后会给人清凉、止痛的感觉。

速效救心丸主要是行气活血，祛瘀止痛，增加冠脉血流量，缓解心绞痛，用于气滞血瘀型冠心病、心绞痛。一般情况下，患者一天服用3次，一次4-6粒，服用方法为含服；急性发作时，应舌下含服10-15粒，而不是吞服。速效救心丸有效期一般为一年，如果发现药物变软、变黏、变色、破碎，最好马上换新的，以免因失效而延误抢救时机。

专家提醒：

王非提醒，速效救心丸也不是任何心脏病都能救。它只针对冠心病心绞痛发作。同样，它对改善冠状动脉供血尚无明确证据。在心绞痛发作时首选硝酸甘油，而不是单用速效救心丸。

低血压的患者应该慎服速效救心丸。速效救心丸有一定降压效果，低血压患者用药后，可能出现眩晕等症状，加重低血压病情。速效救心丸和复方丹参滴丸，都可用于治疗气滞血瘀型冠心病，由于它们的成分中都含有冰片，所以不建议两个药长期足量联合使用。钱欣提醒，长期使用冰片之类的药物会致使心脏功能减退。脾虚微弱的人经常服用，消化系统会出现问题。

王非指出，当出现心绞痛、急性心肌梗死时，不要紧张和惊惶，要保持镇静，卧床休息，尽量减少活动，以降低心脏的耗氧量。同时选择正确的急救药物和使用方法，并且尽早拨打急救电话，得到专业人员的救治。

钱欣提醒，家中患有高血压、糖尿病、冠心病等疾病的患者，即使在家中备有急救药，也应当是在接受医生的指导下进行备药，不能盲目备药。

“患有高血压、糖尿病、冠心病等疾病的患者，家中应备有一个血压计，随时关注血压情况。”钱欣建议，尤其在季节变化时，患者血压容易发生变化，若血压不正常，应及时前往医院进行咨询，不能拖延。(健康时报网端部记者 孔天骄)