硝酸甘油为什么用着用着就不灵了

前几天，我出门诊碰到冠心病患者老周来复查，他很纳闷，为什么最近使用硝酸甘油没有以前起效快呢？是不是因为冠心病加重了呢？我让老周做了心电图、超声心动图等检查，没有发现冠心病加重的迹象。再次详细询问老周之后发现，硝酸甘油效果差可能是使用不当引起的。

原来，最近两个月老周常常在晚上出现心绞痛症状，附近社区医院推荐他使用硝酸甘油贴片，他一连用了一个多月，因此，在间隔时间较短的情况下，再使用硝酸甘油片剂，就会出现效果不明显的现象，这种由于连续用药，硝酸甘油的作用减弱或消失的现象称为硝酸甘油耐药。

知道了原因，就可以针对这些原因来避免耐药现象，比如，在使用硝酸甘油时，应该小剂量、间断地用药，一般来说，硝酸甘油的用药间隔要在半天以上，另外，在服药期间需要禁酒，同时也要注意与其他药物的相互作用。

如果出现硝酸甘油耐药现象，怎样缓解心绞痛呢？

换个剂型 临床发现，出现耐药的患者，使用不同剂型的硝酸甘油仍然可以缓解心绞痛。市面上硝酸甘油剂型很多，可以交替使用，避免大剂量或长时间用同一剂型。

换种药物 如果出现硝酸甘油耐药，可以换用有缓解心绞痛功效的中成药如速效救心丸。

加些药物 如果心绞痛发作频繁，可把硝酸甘油与β受体阻滞剂（比如倍他乐克）等药物联合应用，可以减少耐药。

（作者系北京大学人民医院心内科主任医师）