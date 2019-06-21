查出甲状腺疾病 该补碘还是限碘？

医学指导/广东药科大学附属第一医院主任医师孙慧琳

甲状腺结节、甲亢、包括俗称“大脖子病”的甲肿，很多人都听说过，或者正受其困扰。而碘是合成甲状腺激素必不可少的重要原料，专家指出，过高或过低的碘都可能引起甲状腺功能的异常。

而一旦查出甲状腺有问题，应咨询医生后根据个人的具体情况制定个性化的方案，该补碘的补碘，该限碘的限碘，以保证健康。

文/广州日报全媒体记者翁淑贤 通讯员潘英媛

案例：

查出甲状腺结节 医生建议她限碘

30岁的李延（化名）在单位体检中查出甲状腺有结节，并有甲亢。以前，听家里老人说有些地区缺碘，不少人出现“大脖子病”，好像也是甲状腺出了问题，补碘后便逐渐好转了。

但令李延纳闷的是，医生非但没建议她补碘，还建议她日常饮食要限碘，别吃海带、紫菜、海鲜等含碘量比较高的食物。

都是甲状腺出问题，为何别人日常饮食要补碘，她却要限碘呢？

解读：

长期碘过量或不足都可致病

“其实，碘摄入量过多或不足都能使结节的患病率升高。如果是甲状腺结节有自主功能，导致了甲状腺功能亢进，确实需要限制碘的摄入。”广东药科大学附属第一医院主任医师孙慧琳解释说，碘是人体必需的微量元素之一，是合成甲状腺激素必不可少的重要原料，在维持机体健康的过程中发挥着重要的作用。过高或过低的碘，都可能引起甲状腺功能的异常，比如：碘缺乏可引起甲状腺肿、甲状腺功能减退等碘缺乏病；碘过多则可引起甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退、甲状腺肿大、自身免疫性甲状腺疾病等碘过多病。

“所以，我们提倡‘适碘饮食’。”孙慧琳说。其实，在国务院办公厅2017年印发并实施的《国民营养计划（2017—2030年）》中，也明确提出了要强化碘营养的监测与碘缺乏病防治。而根据2013年中国营养学会发布的不同健康人群每人每日碘推荐摄入量为：0~6个月为85微克，6个月~1岁为115微克，1~10岁为90微克，11~13岁为110微克，14岁及以上成人为120微克，孕妇230微克，母乳喂养妇女240微克。就上述不同人群每天的推荐摄碘量，可以看出，孕产妇对碘的需求量最大。

判断：

体内缺不缺碘 测尿碘就知道

如何才能知道自己是否长期碘摄入过量或不足，是否需要补碘或限碘饮食呢？

孙慧琳建议，可以到医院留尿做尿碘检测。因为肾脏是碘的主要排泄器官，人体里的碘90%是经尿排出体外的。尿碘排泄已被证明是一个很好的衡量碘总体水平的指标，而且尿碘排泄基本恒定。所以，检测尿碘排出量，基本可以反映出碘的摄入量。临床上，医生可以根据尿碘的测定来判断一个人是否碘摄入过量或不足。根据尿碘测定结果，医生就可以帮助每个人制定差异化的措施，该补碘的补碘，该限碘的限碘，以保证健康。

提醒：

补碘不只靠碘盐 还可吃富碘食物

既然碘和甲状腺的健康息息相关，过高或过低的碘都可能引起甲状腺功能的异常，而人体的碘摄入又主要来源于食物，那么，日常饮食要怎样才能合理控制碘的摄入量呢？

这要因人而异。比如，检测尿碘后，根据具体的结果，如果没有超标，“适碘饮食”一般推荐成人在每日膳食中碘摄入量为120微克。孙慧琳说，从2012年起，我国颁布了新的《食用盐碘含量》标准，规定食用盐产品（加碘食盐）中碘含量的平均水平（以碘元素计）为20微克/公斤~30微克/公斤，允许波动范围为食用盐碘含量平均水平±30%。目前，广东省的加碘食盐浓度为25微克/公斤。按这个量估算，普通成年人每天的碘盐摄入量达到5克左右就可以满足人体对碘的基本需求。

但如果是像孕产妇这类对碘需要量相对较大的特殊人群，每天摄入120微克还远远不够，加碘盐也不宜多吃，还可以通过适当吃海带、紫菜等海藻类食物以及新鲜带鱼、蛤、牡蛎、海虾、虾皮等含碘量较高的食物来补充。

小贴士：

这些食物的摄入量也要控制

孙慧琳提醒说，甲亢患者，因其甲状腺对碘的生物利用能力较正常人明显增高，如果再食用富含碘的食物，功能亢进的甲状腺将合成更多的甲状腺激素，因此应该限制碘的摄入，尽可能避免食用富含碘的食物或药物。像上述案例中需要限碘饮食的李延，建议每天每日碘摄入量在50~100微克。如果应用放射性碘治疗甲状腺功能亢进，要禁止食用含碘多的食物至少7天以上。

至于碘过量所致的甲减往往程度较轻，孙慧琳建议这类人应先查明碘过量的原因，如果是因日常食用过多富碘食物，则要采取限碘饮食，特别是限制海带、紫菜、海苔等富碘食物的摄入。

而需要低碘饮食的人群甚至建议每日碘摄入量应少于50微克，必要时选用“无碘盐”，同样也应避免吃含碘量高的食物，除了海藻类、海鲜类之外，加工食品如肉类罐头、水果罐头，以及腌制酱菜、咸面包、苏打饼、薯片等加盐食品也应少吃甚至不吃。（记者翁淑贤）