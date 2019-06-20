出现胃肠道症状莫大意

胃肠道疾病属于常见疾病，如果不及时系统治疗可能会反复发作，甚至发生癌变，因此，如果出现以下症状，一定要引起足够的重视。

便秘

便秘是临床常见的复杂症状，不是一种疾病，主要是指排便次数减少、粪便量减少、粪便干结、排便费力等。必须结合粪便的性状、平时排便习惯和排便有无困难等做出是否便秘的判断。超过6个月为慢性便秘。

由于便秘较为普遍，症状轻重不一，大部分人常常认为便秘不用治疗，或者自己随便用泻药等解决问题。实际上，便秘不治疗和随意治疗的危害都很大，应及时就医，正确处理。尤其是便秘伴随便血、贫血、消瘦、发热、腹痛等，应马上去医院就诊，作进一步检查。

腹泻

腹泻是一种常见症状物或脓血、黏液。腹泻常伴有排便急迫感、肛门不适、失禁等症状。腹泻分急性和慢性两类。急性腹泻发病急剧，病程在2～3周之内。慢性腹泻指病程在2个月以上或间歇期在2～4周内的复发性腹泻。

急性腹泻起病急，可伴发热、腹痛。病变部位位于直肠或乙状结肠的患者多有里急后重，每次排便量少，有时只排出少量气体和黏液，颜色较深，多呈黏胨状，有时会混杂血液。小肠病变的腹泻无里急后重，粪便不成形，呈液状，色较淡，量较多。慢性胰腺炎和小肠吸收不良者，粪便中可见油滴，多泡沫，含食物残渣，有恶臭。霍乱弧菌所致腹泻呈米泔水样。血吸虫病、慢性痢疾、直肠癌、溃疡性结肠炎等引起的腹泻，粪便常带脓血。

恶心与呕吐

恶心与呕吐是临床常见症状，二者均为复杂的反射动作。一般恶心后随之呕吐，但也可仅有恶心而无呕吐，或仅有呕吐而无恶心，不一定会一起出现。

恶心是一种上腹部不舒、紧张欲吐的感觉，可伴有皮肤苍白、出汗、流涎、血压降低及心动过缓等症状，常为呕吐的前奏。呕吐是通过胃的强烈收缩迫使胃或小肠的内容物经食管、口腔而排出体外的现象。

呕吐物如果带发酵、腐败气味提示胃潴留；带粪臭味提示低位小肠梗阻；不含胆汁说明梗阻平面多在十二指肠乳头以上，含多量胆汁则提示在此平面以下；含有大量酸性液体者，多为胃泌素瘤或十二指肠溃疡；无酸味者可能为贲门狭窄或贲门失弛缓症所致；上消化道出血常呈咖啡色呕吐物。

腹胀

腹胀，是指腹部胀大或胀满不适的症状。它可以是一种主观上的感觉，感到自己腹部的一部分或全腹胀满，通常伴有相关的症状，如呕吐、腹泻、嗳气等；也可以是一种客观上

的检查所见，发现腹部一部分或全腹部膨隆。引起腹胀的原因主要见于胃肠道胀气、各种原因所致的腹水、腹腔肿瘤等。

正常成人每天胃肠道会有100～150毫升的气体，当气体量增加时，就会造成胃肠道胀气。胃肠道内气体增多的原因，主要有三点：一是吃食物或饮水等把空气带入胃肠道；二是食物在肠道内被细菌酵解产生气体；三是气体从血管内弥散至肠腔。

胃肠道胀气常常是消化不良引起的，消化不良多表现为进食后腹部疼痛或不适、嗳气、呃逆、腹胀等，几乎每个人都曾有过消化不良、腹胀、腹泻的经历。这些不适大多可自愈，但如果症状明显或反复发作，此时应该及时就医。

腹痛

腹痛是临床极其常见的症状，引起原因较多，病因十分复杂。多数是由腹部脏器疾病引起，但不仅仅如此，腹腔外疾病和全身性疾病也可引起腹痛。此外，腹痛的性质和程度有时也会受到神经和心理因素的影响。一般根据腹痛的起病缓急、病程长短将其分为急性腹痛和慢性腹痛。腹痛严重、原因不明应及时就医。

便血

便血是指消化道出血，血液伴随粪便从肛门排出的一种症状。便血颜色可呈鲜红、暗红或黑色。少量出血不会造成粪便颜色改变，需要依靠隐血试验才能确定是否有便血的情况。

引起便血的原因有很多，主要与小肠疾病、结肠疾病、直肠肛管疾病等有关。

◎鲜血便 多为急性出血，血液流出血管外之后，在很短时间内就经肛门随粪便排出，或便后直接流出。流出的血液颜色呈鲜红、紫红或暗红。鲜血便多由痔疮、肠息肉、肛裂等疾病导致。

◎脓血便或黏液血便 指的是排出的粪便中夹杂血液和黏液。多由直肠癌、结肠癌、溃疡性结肠炎等疾病导致。

◎黑便 粪便呈黑色或棕黑色，又称为柏油便，是上消化道出血最常见的症状之一。视出血的量和速度的不同，血便的颜色亦有所不同。如果出血量较少，出血速度较慢，血液在肠内停留时间较长，那么排出的粪便即为黑色。

◎隐血便 是指当少量或微量的消化道出血时，并不会引起粪便颜色发生明显改变，这时仅能根据粪便隐血试验来确定是否出血。所有引起消化道出血的疾病都可以导致隐血便，如常见溃疡、炎症及肿瘤，而且肠息肉或癌的早期粪便隐血可呈现阳性，定期进行粪便隐血检测是结、直肠肿瘤筛查的重要途径。

◎其他伴随症状 腹痛、里急后重、发热等伴随症状也是能帮助自己进行判断的依据。

建议在平常的生活中，时刻留意自己或提醒家人留意自己的排便特点，如若发现黑便或者便中带血、黏液等，及时就医。（郭梦）

（与安安网联合发布）