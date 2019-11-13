吃降糖药后为啥老排气

河南读者王先生问：我今年72岁，诊断为糖尿病半年了，医生开了阿卡波糖。现在餐后血糖不高，但就是吃完饭后老排气，请问这是药物导致的吗？

郑州大学第二附属医院内分泌科主任医师李青菊解答：阿卡波糖是降糖药物α-葡萄糖苷酶抑制剂中的一种。这类药物通过与糖类竞争小肠黏膜上的α-葡萄糖苷酶，使碳水化合物分解为葡萄糖的速度减缓，减少和延缓小肠对葡萄糖的吸收，从而达到降低血糖的目的，主要是降低餐后高血糖。

目前国内上市的α-葡萄糖苷酶抑制剂，除了阿卡波糖之外，还有伏格列波糖和米格列醇等，它们最常见的不良反应就是胃肠道不适，如腹胀、腹痛、排气增加等。这些不适症状跟药物的使用剂量呈正比，从小剂量起始逐渐加量有助于减少和防止不良反应。

由这类药物引发的胃肠道不适，大多数症状会在两周后逐渐缓解，但也有极少数患者一直无法耐受。建议在服用此类药物的同时，合理调整饮食结构，减少食用含蔗糖食物如饼干、糕点等，也可以缓解不适。

由于该类药物主要作用位点在肠道，轻、中度肝肾功能不全者仍可服用此类药物，而有胃肠道疾病或正在服用消化类用药及其他药物的患者，需要具体咨询医生，在其指导下用药。▲