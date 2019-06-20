专家：夏季更应注意卫生避免妇科疾病
妇科炎症是一种十分常见的疾病，其中以阴道炎最为普遍。专家表示，夏季时妇科炎症比秋冬季节多发，更应注意卫生，避免妇科疾病。
北京中医药大学第三附属医院妇科主任马小娜表示，很多女性对妇科疾病的危害认识不足，除非是瘙痒或疼痛等症状严重影响到生活才就医，而妇科炎症也是导致不孕和流产的重要原因。
徐州市妇幼保健院副主任医师何文杰说，一般的盆腔炎、宫颈炎、附件炎、阴道炎等，都属于妇科炎症。宫颈炎会出现黏稠的分泌物，使得精子无法顺利通过宫颈进入宫腔，引起不孕；严重的霉菌、滴虫等阴道炎，可以导致阴道酸碱度的变化，不利于精子的生存和活动，引起不孕；最常见的细菌性阴道炎可以向上蔓延而致宫腔内感染，引起子宫内膜炎、输卵管炎或者输卵管粘连梗阻，引起不孕；妊娠后细菌性阴道炎可感染胎盘和羊膜囊引起宫缩导致流产、早产，所以妇科疾病不容忽视。
马小娜建议，广大女性夏季应穿透气的棉质内裤，不要太紧；同房的时候一定要注意卫生，避免不洁性交史；平时要适当运动，提高自身免疫力；一定要注意私处卫生，每天用清水清洗会阴，保持会阴的干净清洁。此外，夏季水果多，而摄入糖分过多的水果会诱发霉菌等阴道炎，因此摄入要适量，不能贪多。(记者王秉阳)
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