夏天是补肾好时机 温补肾阳5招
首都医科大学附属北京中医医院治未病中心副主任医师 郭 昕
很多人都有一个认知误区，以为到秋冬之季才需要补肾，其实不然，夏天才是补肾的最佳时机。历代医家都非常注重“冬病夏养”，早在《黄帝内经》中就提出了“春夏养阳”，夏季人体阳气充足，气血流通旺盛，此时进行温补肾阳、散寒驱邪等调理，可加速祛除体内阴寒病邪，恢复人体阳气，增强机体免疫力，为秋冬储备身体能量，是治病求本的最佳时机。
中医认为，肾为先天之本，是五脏六腑的根基，诸脏之阳全赖肾阳以温养，为阳气的大本营。若肾阳不足，则会出现神疲乏力、精神不振、畏寒怕冷、四肢发凉、腰膝酸软、记忆力减退等症，大家可以通过以下几方面来温补肾阳。
1.饮食起居勿贪凉。夏季天气炎热，此时人们容易摄入大量寒凉食物，再加之空调温度过低，对阳气的升发非常不利，日久则会导致体内阳气虚弱，进而出现各种阳虚不适的症状。平时烹饪食物时可多加些生姜，生姜是药食同源之品，无论用于烹调美食还是入药都是一绝，可以说是家中一宝。中医认为，生姜味辛、性温，能散寒解表、温补脾肾。需要注意的是，如果有口燥咽干、眩晕耳鸣、失眠盗汗、大便干燥等阴虚火旺症状，则不宜服用生姜，以免火上浇油。
2.多晒太阳。以晒背为主，借助自然界阳气来温通经脉。中医讲“背为阳”，和肾经关系密切的足太阳膀胱经的大部分穴位都分布在整个背上，是身体里的小太阳。
3.适当运动。“动则养阳”，可依据个人爱好、体力强弱选择有氧运动，如瑜伽、散步、慢跑、太极拳、八段锦、韵律操等。
4.按摩腰部。双手掌相搓，以略发热为宜，再将双手置于腰间，上下搓摩腰部，直至腰部感觉发热为止。搓摩腰部，实际上是对腰部命门穴、肾俞、气海俞、大肠俞等穴的自我按摩。而这些穴位大多与肾脏有关。待搓至发热之时，可起到疏通经络、行气活血、温肾强腰的作用。
5.按摩涌泉穴。足底的涌泉穴是一个重要穴位，《黄帝内经》中说：“肾出于涌泉，涌泉者足心也。”肾经之气犹如源泉之水，来源于足下，涌出灌溉全身四肢各处。经常按摩涌泉穴，可激发肾经经气、固本培元、调和气血。▲
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