得了脂肪肝，小心糖尿病

主讲人：武汉协和医院内分泌科主任医师 高 峰

不少人发现，得了脂肪肝之后，又患上了糖尿病，真是祸不单行。难道这两种病还“沾亲带故”？其实，脂肪肝可以说是糖尿病的“信号军”。脂肪肝的严重程度直接影响全身脂代谢和糖代谢紊乱的发生和发展，是2型糖尿病和糖尿病心血管疾病的重要因素。

脂肪肝是指肝细胞内脂肪堆积过多，主要靠B超进行诊断。轻度脂肪肝一般无症状，中重度患者可出现疲乏无力、食欲不振、腹胀、嗳气、肝区胀满等不适感，尤其在饭后或运动时更加明显。脂肪肝往往伴有脂代谢异常、肥胖及高血压，会显著增加心脑血管疾病的发生风险。

根据患者有无过量饮酒史，分为“酒精性脂肪肝”和“非酒精性脂肪肝”。其中，非酒精性脂肪肝和2型糖尿病有着密切的关系。据统计，45%的非酒精性脂肪肝患者患有2型糖尿病，高达70%的2型糖尿病患者中也有非酒精性脂肪肝。肥胖、中老年男性是脂肪肝及糖尿病的主要好发人群。

二者并存时，肝硬化及肝病相关的死亡风险均显著增加。一方面，非酒精性脂肪肝与代谢紊乱密切相关，可以加重胰岛素抵抗，诱发及加重糖代谢紊乱。尤其到重度脂肪肝或肝硬化时，由于肝功能异常，不能将血液中过多的葡萄糖转化为肝糖原储存，导致血糖持续升高，从而加重糖尿病病情及各种并发症。

另一方面，2型糖尿病促进脂肪在肝脏合成，加速非酒精性脂肪肝的发展。2型糖尿病伴脂肪肝患者如果不及时治疗，可能导致严重肝损害，从单纯性脂肪肝进一步发展为脂肪性肝炎、肝纤维化、肝硬化，死亡风险大大增加。两者相互影响，形成恶性循环。

日常生活中，糖尿病合并脂肪肝患者要注意以下几点，以免病情恶化。

1.纠正不良生活习惯。改善每日饮食结构，遵循低脂低糖饮食原则，少吃油炸食品，有助减少肥胖发生，对脂肪肝的防治起到釜底抽薪的效果。2.加强运动锻炼。运动可以增加体内脂肪的消耗，尤其对于肥胖者来说，运动减肥比节食更重要，患者可选择中等强度的有氧运动。必要时，可以在医生指导下短期使用减肥药物，如脂肪酶抑制剂“奥利司他”，有效控制体重和减少腰围。3.药物治疗，包括降糖、降脂及护肝治疗。降糖药物选择方面，优选双胍类、噻唑烷二酮类、GLP-1受体激动剂、SGLT-2抑制剂等。▲