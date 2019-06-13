近年来，我国80岁以上高龄老人正在以每年5%的速度增长，预计2020年将达到3067万。这部分人群中，70%~90%存在高血压。高血压是导致脑卒中、心肌梗死等心血管死亡的首要危险因素。不过，八九十岁老人的高血压与六十多岁老人或中青年人的降压标准不同，都按一个指标降压，反倒会给老人健康带来不利影响。

血压的控制和年龄密切相关。《中国老年血压管理指南》（2019版）建议，65岁以上的老人，如果血压≥140/90毫米汞柱，应利用生活方式干预，同时使用降压药物治疗，将血压降至140/90 毫米汞柱以下；80岁以上的老人，如果血压≥150/90毫米汞柱，应利用降压药物治疗，首先将血压降至150/90毫米汞柱以下，如果耐受性良好，则应进一步将血压降至140/90毫米汞柱以下；身体衰弱的高龄高血压患者，只有血压≥160/90毫米汞柱时，才考虑启用降压药物治疗，将收缩压（俗称高压）降至130~150毫米汞柱即可，不要低于130毫米汞柱。

南方医科大学南方医院心血管内科主任医师、广东省医师协会心血管内科医师分会副主任委员许顶立告诉《生命时报》记者，高龄老人之所以与其他人群降压目标不同，是因为随着年龄增加，人体大动脉弹性下降，动脉僵硬度增加；压力感受器反射敏感性和β肾上腺素系统反应性均降低；肾脏维持离子平衡的能力下降；血压、神经、体液调节能力下降。以上生理特点，导致老年高血压患者具有单纯收缩压升高、脉压增大、异常血压波动、多种疾病共存等特点。因此，对高龄老人高血压的诊断和治疗要综合评估患者的健康情况（衰弱程度）、并存疾病、多重用药风险和依从性等，再决定是否用药治疗。对仍有生活自理能力、能从事基本日常活动的80岁以上老人，可以从单药治疗开始，达到收缩压140~150毫米汞柱的目标；较虚弱的老人则应根据患者情况个体化治疗，否则贸然用药降压，有可能导致颅内供血不足等情况发生。另外，高龄老人需缓慢降压，以避免因服用降压药导致的体位性低血压，导致老人摔倒的后果会比高血压更严重。

最后，许顶立建议，老人最好服用长效降压药来平稳、有效地控制血压。短效降压药每次服用都会引起血压的波动，不利于降低老年人心血管事件的风险。并且，老年人的记忆力比较差，如果每天吃几次短效降压药，有可能会忘记吃药，或吃了却想不起来到底有没有吃，这样容易造成漏服、多服、错服，不利于血压控制。▲