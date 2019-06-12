肚脐，要重护的虚弱之地

从脐带剪断那一刻起，我们才算独立的个体来到这个世界。然而，出生之后，这个曾经的“生命之门”却经常被我们忽视，其实对于人体来讲，肚脐的作用非常大，善加保养能防病治病。

作为在胚胎发育过程中腹壁最后的闭合点，肚脐的表皮角质最薄，屏障功能最弱，且皮下无肌肉和脂肪组织，是人体相对“虚弱”之地，需重点保护。在中医学上，肚脐还有一个大名鼎鼎的学名——神阙穴，“神”即神气、先天，“阙”即宫门、牌坊，意指先天留下的标记，是人体体表上唯一一个与生俱来、伸手可触的先天标记穴位。神阙穴是胎儿时期的气血通道，“系于母命门，天一生水而生肾，赖母气以相传，十月胎满，则神注于脐中而成人”。其位于腹部中央，“阴脉之海”任脉由此经过，与后背上的“阳脉之海”督脉经过的命门穴相对应，并称“水火二宫”，阴阳和合，水火相济，人体内环境才得和谐。神阙穴还是经气之汇海，司管人体诸经百脉，是中医养生保健学上有名的“长寿穴”。

神阙穴内通五脏六腑，为元气归脏之根。因其相对薄弱外为风寒六淫之门户，故神阙穴最怕风、怕冷、怕湿，怕来自外界的各种伤害。因此，人们平时要保护好这个守护内里五脏六腑的宫门，既要让它能抵御外界风寒之邪的侵袭，同时又要充分利用神阙穴温通经络、调和气血、培元固本的功效。建议日常护脐做好这几点：

1.不要随意装扮肚脐。肚脐位置特殊，即使是中医施针，也从不敢越“雷池”半步，《证治准绳》记载“按脐为神阙穴，禁针之所”，所以切勿在肚脐上打环、镶钻、纹脐，也不宜在脐上贴各种图饰，以免引起脐部皮肤过敏或有毒有害的颜料通过脐部皮肤渗入。

2.注意做好脐部的防寒保暖和局部卫生清洁。肚脐最怕风寒入侵，且任脉主胞宫，故夏季不要对着空调、风扇直吹肚脐，尤其是女性；衣着应能遮盖肚脐，除了保护肚脐免受外界的意外伤害，如烫伤、刮碰等，还要使其避免受寒；清洁肚脐上的“污垢”时不能用力抠，用暖水轻轻擦拭，让“污垢”软化脱落即可。

脐为先天命蒂，后天气舍，因其为人体“薄弱”之处，外用药物也最易吸收，最能迅速把药效输送到五脏六腑、诸经百脉，素有“常灸神阙穴，百病自会灭”的说法。这里给大家推荐几个临床常用的脐疗方法，可在医生辨证体质后指导使用。

隔盐灸。用纯净的食盐填敷于脐部，上置大艾炷施灸，对亚健康状态，中青年妇女的黄褐斑、脾虚泻泄、失眠、月经不调、关节退行性变疗效很好。

隔姜灸。用鲜姜切成直径大约2~3厘米、厚约0.2~0.3厘米的薄片，中间以针刺数孔,然后将姜片置于脐上，再将艾炷放在姜片上点燃施灸，常用于因寒而到的呕吐、腹痛、腹泻及风寒痹痛等。

隔附子饼灸。将附子研成粉末，用酒调和做成直径约3厘米、厚约0.8厘米的附子饼，中间以针刺数孔，放在脐处，上面再放艾炷施灸，附子药性辛温大热，具有温肾壮阳的作用，隔附子饼灸尤其适宜畏寒怕冷、四肢不温、完谷不化、精神不振、舌淡而胖、或有齿痕、脉象沉细等阳虚证的病人以及某些痛症病人。▲