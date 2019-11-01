脐带护理不当会带来大麻烦

脐带是母体与胎儿气体交换、营养物质供应和代谢产物排出的重要通道。出生断脐后，宝宝成为独立的个体，而断开的脐部的护理工作是非常重要的一项工作，它也考验着众多父母。广东省妇幼保健院新生儿外科朱小春主任医师指出，新生宝宝小小的肚脐蕴藏着不少的学问，若护理不当也会带来大大的麻烦，当发现宝宝脐部出现异常时，建议尽快寻求医生的帮助。

文/全媒体记者王婧 通讯员林惠芳

脐带迟迟不脱落？强行剥离要不得

“新生婴儿脐部护理是一项非常重要的护理内容。”朱小春介绍，宝宝出生以后，剪断的脐带，残留的一端会被结扎，在刚出生的前几天，这个残端一般都会是湿漉漉的，然后慢慢地才会变得干燥、脱落，在这期间，如果护理得不好，轻者可致局部感染和出血，严重者可危及生命。

脐带一般多久脱落？这个问题困扰着很多家长，尤其当看到其他宝宝出生后几天脐带就已经掉了，自家宝宝的脐带却还是牢牢地挂在上面，尤为着急。

一般来说，大多数宝宝的脐带会在1~3周的时间就可以脱落了，在等待宝宝肚脐脱落的这段时间，家长需要做的是保持宝宝脐部的干燥和清洁，耐心等待其自然脱落，而不要尝试强行去剥离它。

做好脐部护理 干燥清洁是关键

做好脐部的护理，最重要的是保持脐部的干燥清洁，每次给宝宝洗完澡后，把宝宝的脐窝部充分暴露开来，然后用干净的棉签轻轻擦净脐残端和脐轮，擦拭的时候注意先擦脐带根部，再到脐带，再到周围的皮肤。

平时给宝宝穿尿片时也要注意尿片不要包得太高，最好是低于脐带处，以免脐部受到尿液、粪便的污染。另外，有些家长担心衣服会摩擦到脐部，于是给宝宝缠上了一层护脐带。其实这样反而不利于脐部的局部通风，不利于脐部自然干燥，更提倡的做法是给宝宝选一件棉质、宽松的贴身衣物。

肚脐出现异常需及时就医

脐带脱落前，爸爸妈妈每天都要注意观察宝宝的肚脐，看看脐轮有无红肿、脐部有无异常分泌物，有无出血，脐带是否已脱落等。

脐部残端脱落后的最初几天仍需继续观察脐部有无异常分泌物，有无肉芽组织增生等异常情况。如果发现宝宝脐部分泌物为脓性的或散发出臭味，脐部周围的皮肤红红的，一被碰到就哇哇大哭，家长则需提高警惕，尽快找医生看看，以排除新生儿脐炎等可能。

小脐疝多可在2岁内自愈

有些家长发现，宝宝在肚脐眼处凸起一个1~2cm的“小包包”，哭闹或腹胀的时候更加明显，轻轻按压时，可见到这个“小包包”缩小或还纳回腹腔，摁的时候还可听到有“咕咕”的肠鸣音，这个“小包包”就是常见的脐疝。

朱小春介绍，脐疝多发生在脐带脱落后的数周内，是新生儿和婴儿时期常见的一种先天性的发育缺陷。脐疝是由于肚脐两侧腹直肌及前后鞘发育尚未完成而出现一个薄弱的环，当宝宝哭闹等使腹压增高时，使得腹腔内小肠等腹腔脏器由脐环处向外突出而形成的。

宝宝出现脐疝时，可以先找外科医生进行评估。一般来说，如果是直径1cm左右的脐疝，随着腹壁肌肉发育的慢慢健全，多能在2岁以内自行痊愈，因此2岁以内的小脐疝一般可以不做特殊处理，有些小脐疝甚至在3~4岁时仍有希望能自愈。但如果脐疝直径超过2cm，经1年的保守治疗仍没有治愈，且有增大倾向，或有疝嵌顿风险时，则建议手术治疗。