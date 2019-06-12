如今，熬夜已成了学生党、上班族的“家常便饭”。熬夜非常伤身，应尽量避免。若不得已熬夜，平日可常喝石斛麦冬茶调理身体。

具体为：取石斛15克、麦冬10克、绿茶叶5克，三味洗净，一并放入茶杯内，用开水冲泡，每日一剂，代茶频饮。方中，石斛即石斛兰，又名铁皮石斛、紫皮石斛、霍山石斛、金钗石斛，千年以来它一直和灵芝、人参等被列为上品中药。其性属清润，清中有补，补中有清，有益胃生津、滋阴清热的功效，常用于阴伤津亏、口干烦渴、食少干呕、病后虚热、目暗不明等症状。鲜石斛清热生津力强，温热病邪入营血、高热烦热者适合用；干石斛滋阴清补，适宜热病后期、阴亏虚热者。现代药理研究表明，石斛有一定解热镇痛作用，还能促进胃液分泌、助消化，有增强新陈代谢、抗衰老等作用。著名京剧艺术大师梅兰芳、马连良，豫剧大师常香玉等在生前常用石斛泡茶喝。麦冬味甘、微苦，性微寒，可养阴生津、润肺清心，常用于缓解肺燥干咳、津伤口渴、心烦失眠、内热消渴、肠燥便秘等症状。绿茶清头目、除烦渴、化痰消食、利尿解毒。

三味合用，可养阴清热、生津利咽，主要缓解熬夜导致的虚火上炎、神疲体倦、眼燥目赤、口渴、口腔溃烂等病症。本方简单且有效，味道清淡，没有中药的苦涩。需要注意的是，石斛表皮细胞有一层不透水的角质物质，水分不易渗入其中，所以在煎煮石斛时，时间要长一点（至少40分钟），将其有效成分尽量煎煮出来，效果更佳。▲