口罩戴久了心烦气躁 来杯清心润肺茶
新冠病毒肆虐，长期戴口罩，口罩过滤层滤掉空气中的水分，一日下来难免咽干口燥，甚至干咳少痰、心烦气躁、胸闷。广州市中医医院心病科主治中医师刘昕表示，遇到这种情况，切勿惊慌，这是口罩戴久的正常反应，摘掉口罩后不妨试试这款清心润肺茶。
材料：花旗参9g、百合15g、麦冬15g、甘蔗若干。
做法：
1.上述材料洗净，花旗参切片，甘蔗切成小段。2.放适量清水加上述材料中火煮15分钟。3.熬好的茶水盛出，放至微温后可调入少许蜂蜜饮用。
适宜人群：一般人群皆可饮用，特别是心肺阴虚者。
功效：滋阴润肺，清心安神。
食材选析：
花旗参性寒，味苦微甘，性凉而补，补而不燥，被称视为补药之上品。具有补气养阴、清热降火、健脾润肺、培补真元的作用，能强身健体，改善心脏血管调节作用。
百合润肺降气，可滋阴养胃，两药归心、肺经，均可滋燥敛火，具有润肺滋阴、益胃生津、清心安神的作用，为专治肺阴虚久咳、心烦气躁之良药。
甘蔗汁性平，无毒，可清热生津，养阴润肺止咳。
温馨提示：虚而有火者花旗参宜用，“虚寒”者服之则“即作腹痛”、“反生寒热”。百合、麦冬、甘蔗皆为甘凉滋养的食疗佳品，故此茶对于脾胃虚寒、胃腹寒疼者不宜食用。
（全媒体记者张青梅 通讯员高三德）
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