微整形乱象应着力从宏观层面治理

近日，有媒体记者暗访发现，武汉一家微整形工作室店主不但四处出诊进行微整手术，还开设3-5天微整速成班课程。虽没任何从医资质，但学员只需交6800元，经培训后便可开一间微整工作室，按进价10倍给顾客打针，便可轻松年入过百万。

此次记者的暗访调查很深入细致，所见所闻也让人感到触目惊心。但客观而言，类似的暗访调查给人以似曾相识之感，这些微整形工作室的做法其实已存在多年，无非是通过一些老套路来赚钱而已。这方面的乱象成为顽疾，或许与过于看重微观细节，很少从宏观层面思考问题有关。

微整形之“微”，可以解读为技术含量不高的一些医疗操作，比如皮下注射、埋线等。由于这些操作的难度不大，因此很容易走向生活化、大众化，其结果是，生活美容与医学美容的界线变得越来越模糊，生活美容机构甚至私人工作室也干起了医学美容机构的事。所谓医疗资质等内容，早就因为这个“微”字被抛在脑后，且不仅从业人员如此，就连接受服务的顾客同样如此。

但从宏观层面思考，就会发现，问题不仅仅出在这些非法从业人员身上，还关系到整个产业布局等宏观命题。试想，假如一位顾客要想获得祛纹、线雕、皮下填充、埋线等医学微整形服务，其能如何选择？或许你会建议其选择正规的医学美容医院，接受正规的医学美容手术服务，可在一座城市里，正规的医学美容机构往往没几家，且这些机构主要关注的是更容易赚钱的大手术，对这类微小手术看不上眼。即使这些正规机构愿意提供这类微小手术，价格也可能十分昂贵。

正规服务无法满足巨大社会需求，非法服务就会填补空白，假如不在供给侧作重大调整与改革，微整形乱象就会持续存在。既然微整形需求如此旺盛，不妨多培育一些专门针对微整形的医学美容机构，并针对这些机构出台专门的管理举措。地里的庄稼多了，杂草就难以生存，微整形领域的生态环境，就会逐渐恢复平衡。

还应该看到，医学美容与生活美容虽然是两个截然不同的概念，有必要在机构名称上作出更易辨识的更改，在服务范围等方面也作出更清晰的界定，使生活美容与医学美容因界线清晰而无法跨界。